Зробіть помідори солодкими та м’ясистими з цим копійчаним добривом: чим потрібно поливати

Помідори будуть солодкі та м’ясисті, якщо внести це добриво

Серпень – час дозрівання домашніх помідорів. Щоб плоди були солодкими і м’ясистими, зараз саме час підживити їх корисними речовинами. З цим недорогим добривом ви здивуєтеся своєму врожаю.

"Телеграф" розповість, чим полити помідори у серпні для солодкого смаку та м’ясистості плодів.

Чим удобрити помідори у серпні?

У тік-ток акаунті "Моя Дача, Сад, Місто" опублікували відео з порадами, як покращити смак помідорів у період дозрівання і чим їх потрібно полити в цей час. Як виявилося, деякі добрива можуть суттєво впливати на смак, роблячи томати солодшими та м’ясистими.

У серпні дуже важливо удобрити помідри

Автор відео радить зробити добриво для помідорів, використовуючи монофосфат калію. У його складі багато фосфору та калію, які сприяють нарощуванню кореневої системи та накопиченню цукру. У результаті це добриво зробить томати солодшими на смак і вони швидше дозріватимуть.

Щоб зробити добриво, розведіть 1 столову ложку монофосфату калію на 10 літрів води та полийте цим розчином грядку з помідорами. А щоб добриво краще вбиралося та засвоювалося рослинами, додайте ще одне добриво – сульфат магнію. Його потрібно внести одну столову ложку до розчину монофосфату калію.

