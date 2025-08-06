Не допускайте цієї помилки, щоб помідори не згнили: чим полити кущі томатів у серпні

Вершинна гниль може занапастити весь урожай помідорів, але з нею можна боротися

Серпень – час дозрівання домашніх помідорів. Багато городників стикалися з проблемою вершинної гнилі — це грибкове захворювання, яке псує врожай у період формування та дозрівання плодів. Однак боротися з ним можна і потрібно, а результат не забариться.

"Телеграф" розповість, чим полити помідори, щоб вони не піддавалися вершинній гнилі та дали гарний урожай.

Чим удобрити помідори під час дозрівання?

У тік-ток акаунті "Моя Дача, Сад, Город" опублікували відео з порадами, як боротися із захворюванням помідорів. Як стверджує автор відео, вершинна гниль може вражати томати через нестачу або незасвоєння кальцію. Тому рослинам потрібна стимуляція у вигляді кальцієвої селітри.

Удобрення помідорів врятує ваш урожай від вершинної гнилі

Зробити розчин для удобрення помідорів нескладно. Розведіть 1 столову ложку кальцієвої селітри у 10 літрах води. І полийте цим розчином кожен кущ томатів, з розрахунку — приблизно 1 літр на кущ. Таким чином, ви підживите помідори кальцієм і врятуєте весь урожай від вершинної гнилі.

Перед тим, як удобрювати грядку з помідорами, зберіть із кущів всі плоди, які вже почали підгнивати. І лише після цього вносьте добриво із кальцієвої селітри.

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