Чтобы был сладкий и быстрее созревал: как недорого удобрить болгарский перец в августе

В период дозревания перец нуждается в удобрении

Болгарский перец — любимая культура многих огородников. Он неприхотлив в уходе и радует щедрыми плодами, если его вовремя подкармливать и пропалывать. В августе, когда перец начинает вязать плоды и созревать, он нуждается в полезных веществах.

"Телеграф" расскажет, как сделать удобрение для перца в период созревания, чтобы плоды были сладкими и быстрее созревали.

Чем удобрить болгарский перец?

В августе растения перца начинают формировать плоды и созревать. В этот период очень важно простимулировать овощ для лучшего развития и защиты от сильной жары. Для этого болгарскому перцу нужен азот и кальций.

В августе болгарский перец нуждается в удобрении

В тик-ток аккаунте "Моя Дача, Сад, Город" опубликовали видео с советами, как приготовить удобрение для болгарского перца. По словам автора видео, вам вам понадобится кальциевая селитра и аммиачная селитра.

Нужно сделать раствор из 1 столовой ложки кальциевой селитры, 0,5 столовой ложки аммиачной селитры и 10 литров воды. Такого количества раствора должно хватить на 20 растений. Лучше всего делать подкормку по влажной почве.

Удобрение сделает болгарский перец более устойчивым к жаре, он будет быстрее созревать, а на вкус будет более сладкий.

