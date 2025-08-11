Будуть цвісти аж до заморозків: як безкоштовно удобрити троянди у серпні

Є один простий засіб у вас на кухні, яким можна удобрити троянди у серпні

Троянди — улюблені квіти багатьох садівників та дачників, вони цвітуть майже все літо, але вимагають догляду, регулярного поливу та удобрення. Щоби троянди радували цвітінням аж до морозів, їх потрібно підгодувати в серпні. А зробити це можна безкоштовно — відходом із кухні, який ви зазвичай викидаєте.

"Телеграф" розповість, як удобрити кущі троянд в останній місяць літа, щоб вони яскраво цвіли аж до заморозків.

Чим удобрити троянди у серпні?

Під кінець літа кущі троянд можуть виснажуватися від постійного цвітіння, тому потрібно подбати про них. Зробити це можна за допомогою добрива, яке наповнить рослини енергією для подальшого цвітіння, пише Express. Як виявилося, підживити троянди можна за допомогою кухонного відходу, який ви зазвичай викидаєте на смітник.

Троянди будуть цвісти до морозів, якщо удобрити їх у серпні

Йдеться про бананову шкірку, яку треба прикопати під кущами троянд. Вона стане для коріння додатковим джерелом корисних речовин. Справа в тому, що бананова шкірка багата на калій, який зміцнює стебла троянд і стимулює ріст нових квіткових бруньок.

Крім того, бананова шкірка підживить троянди фосфором, який допомагає рослині зміцнювати кореневу систему та покращує здатність коренів засвоювати воду та поживні речовини.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити помідори солодкими та м’ясистими з копійчаним добривом. Чим потрібно поливати кущі томатів.