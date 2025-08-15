Букет до 100 гривень на 1 вересня? Легко! Лайфхак, який зекономить гроші (відео)

До Дня знань батьки купують не лише канцелярію чи шкільну форму

З наближенням 1 вересня батьки школярів традиційно готуються купувати не тільки канцелярію чи шкільну форму, а й квіти та подарунки вчителям.

Щороку напередодні свята продавці підвищують ціни, і бюджет родини може відчутно постраждати. Але цього року є цікаве рішення.

Деякі квіткові магазини пропонують нестандартні букети в стаканчику, як от "florart_ternopil". На відео користувача ТікТок можна побачити, що такі композиції виглядають дуже ефектно, водночас залишаються доступними за ціною. Вартість таких букетів місцями не перевищує 100 гривень, що робить їх зручним і стильним варіантом для школи.

Отже, батькам варто звертати увагу на такі альтернативи, адже вони економлять кошти, водночас виглядають святково і дозволяють порадувати вчителя оригінальним подарунком.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку суму коштів потрібно "вирвати" зі бюджету, аби зібрати дитину до школи. Українка підрахувала чек на канцелярію, одяг та взуття для свого першокласника та не змогла стримати емоцій.