Це яка має бути зарплата? Українка шокована від того, скільки коштує зібрати дитину до школи (відео)

Сьогодні питання економії та вибору необхідного для першокласника стає надзвичайно актуальним

Із наближенням нового навчального року чимало батьків уже активно готуються до першого класу своєї малечі. І хоча школа формально є безкоштовною, збирання дитини до навчання обходиться сім'ям досить дорого.

Батьки змушені купувати канцтовари, рюкзаки, форму та взуття, що для багатьох стає значним фінансовим навантаженням. Відео-скаргу про це опублікувала в TikTok одна з матусь.

Як розповідає жінка, на збори до школи для своєї дитини їй довелося витратити близько 13 000 гривень. "Це — канцелярія. Найдорожче в нас вийшов рюкзак та дві пари взуття й одяг. Це — база на перший час і на зміну, тому що теплі речі будемо купувати, коли стане прохолодніше, окремо", — ділиться вона.

За її словами, навіть при виборі середньої цінової категорії, витрати на одного першокласника залишаються значними. "Я прийшла, подивилася, не купувала найдорожчі речі — брала більш-менш середньої цінової категорії. І все одно на одну дитину така сума вийшла", — додає вона.

Батьки звертають увагу, що для родин із кількома дітьми такі витрати можуть стати справжнім викликом, особливо при мінімальній зарплаті. Для порівняння, знайомі матусі, які збирали доньок до школи, зазначали, що суми там були ще більшими. А дехто в коментарях стверджує, що не розуміє, звідки такі суми. "Що ви таке купляєте за такі гроші? Я на перший клас витратила 2 500 грн", — зазначає одна користувачка.

Одразу під цим повідомленням з'явився протилежний коментар: "Мої йдуть у 7 і 8 клас, то на двох вийшло близько 45 000 грн".

До слова, у серпні середня заробітна плата в Україні становить 25 000 грн, за даними "Work.ua".

Мінімальна платня громадянина за місяць — 8 000 грн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що батьки першокласників, які навчатимуться очно, можуть отримати від держави 5 000 гривень на шкільні витрати. Уряд запустив програму "Пакунок школяра" для підготовки дітей до навчання.