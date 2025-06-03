З 1 вересня в школах будуть зміни. Кого вони стосуються

Деякі школярі точно вийдуть навчатись офлайн з 1 вересня

З 1 вересня 2025 року очне навчання в школах відновиться лише в безпечних регіонах України. Наразі особливу увагу приділяють проєкту "Школа офлайн" та створенню підземних укриттів-шкіл.

Як зазначив заступник міністра освіти Михайло Винницький в інтерв’ю РБК-Україна, повністю повернути усіх учнів до аудиторій поки що неможливо, адже є загроза обстрілів. Тим паче наразі немає можливості проводити навчання в підземеллі.

"Ми це намагаємося робити, максимально забезпечивши реалізацію політики "Школа офлайн". Будуючи підземні школи-укриття. Але ми не можемо забезпечити університетську освіту такого типу. Одна річ – це школа, де кілька класів. А тут – тисячі студентів", — підкреслив він.

Отже, за словами Винницького, з 1 вересня школи в Києві та західних регіонах здебільшого навчаються офлайн. В Одесі й Дніпрі продовжуватиметься змішане навчання. А от регіони, що залишаються у зоні ризику — залишаються онлайн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чого чекати школярам влітку та що має змінитись з нового навчального року.