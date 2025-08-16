Неймовірні краєвиди та трагічна легенда. Де в Україні можна прогулятися дном Сарматського моря (фото та відео)

Там Дністер зустрічається з небом

Природа України зачаровує, у кожній області є неймовірні місця для туризму та відпочинку. Поблизу атмосферної Бакоти є мальовничі скельні утворення Шишкові пагорби.

Шишкові пагорби розташовані всього за 100 км від Чернівців, неподалік села Нагоряни. Користувачка TikTok з ніком nastia_chrnv опублікувала відео з неймовірних пагорбів у світлі сонця, що сідає.

Шишкові пагорби є частиною незвичайних вапнякових пасм під назвою "Подільські Товтри", які утворилися понад 10–12 мільйонів років тому. Тоді там було дно Сарматського моря.

Від краєвидів захоплює подих

Це — один із найунікальніших природних об’єктів Поділля. Трирядовий ланцюг конусоподібних скель, що здіймаються на 15–20 метрів над правим берегом Дністра справляють незабутнє враження. Здалеку вони нагадують шишки, звідси й походить їхня назва.

Ці пейзажі наповнюють серце спокоєм

Однією з родзинок Шишкових пагорбів є три скелі, які називають Дід, Баба і Онучка. Вони дійсно нагадують родину, що дивиться на Дністер з кручі.

Скелі Дід, Баба і Онучка

Також на одному з пагорбів зведено невеличку каплицю святого Георгія Переможця. Вона височіє над самим урвищем та гармонійно вписується у пейзаж.

Каплиця святого Георгія Переможця

Легенда про трагічне кохання

Це місце має сумну легенду. Хлопець та дівчина з села Нагоряни кохали одне одного, проте на дівчину поклав око господар села. Він відправив хлопця на небезпечну справу — сплавляти ліс по Дністру, де той загинув. Не витримавши горя, дівчина кинулася зі скелі в річку, щоб навіки поєднатися з коханим. Кажуть, вітер досі нашіптує там їхню сумну історію.

