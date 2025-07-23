Як на середземноморському курорті: унікальне містечко на Дністрі, яке потрібно відвідати цього літа (фото)

Колись тут був популярний у іноземців курорт з середземноморським кліматом

В Україні є незвичайне місто, яке майже повністю омивається водами Дністра. За рахунок води та пагорбів навколо у ньому утворився свій унікальний мікроклімат, який порівнюють із середземноморським. І місто це Заліщики, воно розташоване у Тернопільській області на кордоні з Чернівецькою.

Кореспондентка "Телеграфа" Галина Струс побувала в Заліщиках і ділиться, чим цікаве це місто як туристичний об’єкт, і чому його обов’язково варто відвідати.

Колись Заліщики були популярним курортом

Місто Заліщики розташоване в долині на лівому березі річки Дністер, яка омиває населений пункт із трьох сторін, утворюючи своєрідний півострів. Цей природний ландшафт робить Заліщики унікальним місцем зі своїм мікрокліматом, які порівнювали із середземноморським.

Заліщики на старих фото

Відомо, що на початку XX століття, після Першої світової війни, коли Галичина увійшла до складу Польщі, місто Заліщики також стало частиною країни. І саме поляки розкрили курортний потенціал цього місця. У 1922 році Заліщики отримали від польського парламенту статус міста-курорту і там почали активно розбудовувати туристичну інфраструктуру.

Курорт Заліщики на старих фото

На території Заліщиків швидко збудували вілли, пансіонати, були обладнані пляжі на березі Дністра, також там функціонував перший у регіон неофіційний нудистський пляж. А до курорту Заліщики курсували прямі потяги зі Львова та Варшави, що робило його особливо популярним серед населення.

Курорт Заліщики на старих фото

Однак слава Заліщиків, як здравниці та курорту закінчилася з початком Другої світової війни у 1939 році. В той час було зруйновано курортну інфраструктуру, а остаточний занепад стався після великої повені в 1961 році. Після неї вже радянська влада не стала відновлювати курортне містечко Заліщики.

Курорт Заліщики на старих фото

Заліщики зараз — чому їх варто відвідати?

Нині Заліщики — це невелике містечко, яке входить до Чортківського району Тернопільської області з населенням близько 9 тисяч осіб. Воно має зручне розташування по трасі з Тернополя до Чернівців на відстані 120 та 50 км від обласних центрів відповідно. Дістатися туди можна і власним авто, і на регулярних маршрутках Тернополя чи Чернівців, і на залізничному транспорті.

В’їзд до Заліщиків з боку Чернівців. Фото: "Телеграф"

В’їзд у Заліщики через міст із боку Чернівців. Фото: "Телеграф"

Головною принадою Заліщиків є, звичайно ж, річка Дністер. У літній сезон тут можна позасмагати на міському пляжі, про який "Телеграф" вже докладно розповідав. А от подивитися на місто з висоти кручі Дністра та зробити гарні фото для соцмереж можна… у Чернівецькій області.

Вид на Заліщики із села Хрещатик. Фото: "Телеграф"

Справа в тому, що найкращий оглядовий майданчик на Заліщики знаходиться в селі Хрещатик, яке розташоване по той бік річки. Щоб потрапити до цього населеного пункту, треба переїхати через міст та проїхати ще 2-3 кілометри до села. Повірте, воно того варте — види звідти просто чудові, а Заліщики — як на долоні.

Вид на Заліщики із села Хрещатик. Фото: "Телеграф"

Вид на Заліщики із села Хрещатик. Фото: "Телеграф"

Окрім Дністра та оглядового майданчика, у Заліщиках також можна подивитися такі пам’ятки, як:

Костел святого Станіслава 18 сторіччя.

Церква Покрови Пресвятої Богородиці 19 сторіччя.

Відновлена каплиця Божої Матері (1992 р.).

Церква Різдва Пресвятої Богородиці (1999 р.).

Церква Пресвятого Серця Христового (2002 р.).

Палац баронів Бруницького (перебудований 1831 року з мисливського палацу, зараз це відділення лікарні).

Палац імператорської королівської військової казарми 18 століття (зараз там є приміщення ПТУ).

Парк, що налічує понад 40 видів унікальних дерев.

Загалом, Заліщики — це сучасне і затишне містечко, яке приваблює своїми дністровськими пейзажами, смачною їжею, ароматними кав’ярнями та приємною атмосферою.

У Заліщиках можна смачно поїсти та насолодитися атмосферою міста. Фото: "Телеграф"

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