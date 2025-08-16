Невероятные виды и трагическая легенда. Где в Украине можно прогуляться по дну Сарматского моря (фото и видео)

Там Днестр встречается с небом

Природа Украины очаровывает, в каждой области есть невероятные места для туризма и отдыха. Около атмосферной Бакоты есть живописные скальные образования Шишковы холмы.

Шишковы холмы расположены всего в 100 км от Черновцов, недалеко от села Нагоряны. Пользователь TikTok с ником nastia_chrnv опубликовала видео с невероятных холмов в свете закатного солнца.

Шишковы холмы являются частью необычных известняковых прядей под названием "Подольские Товтры", которые образовались более 10-12 миллионов лет назад. Тогда там было дно Сарматского моря.

От пейзажей захватывает дыхание

Это один из самых уникальных природных объектов Подолья. Трехрядовая цепь конусообразных скал, поднимающихся на 15–20 метров над правым берегом Днестра, производят незабываемое впечатление. Издалека они напоминают шишки, отсюда и происходит их название.

Эти пейзажи наполняют сердце спокойствием

Одной из изюминок Шишковых холмов есть три скалы, которые называют Дед, Баба и Внучка. Они действительно напоминают семью, которая смотрит на Днестр с утеса.

Скалы Дед, Баба и Внучка

Также на одном из холмов возведена небольшая часовня святого Георгия Победоносца. Она возвышается над самым обрывом и гармонично вписывается в пейзаж.

Часовня святого Георгия Победоносца

Легенда о трагической любви

Это место имеет печальную легенду. Парень и девушка из села Нагоряны любили друг друга, однако на девушку положил глаз хозяин села. Он отправил парня на опасное дело — сплавлять лес по Днестру, где он погиб. Не выдержав горя, девушка бросилась со скалы в реку, чтобы навеки соединиться с любимым. Говорят, ветер до сих пор нашептывает там их печальную историю.

