Помилуватись пейзажами і побути в спокої. На Чернігівщині є унікальне місце для відпочинку з сімʼєю (відео)

Мезинський національний природний парк – це справжній скарб природи на території Чернігівської області, розташований у Новгород-Сіверському районі біля села Радичів. Це унікальне місце поєднує в собі мальовничу красу деснянської заплави, багату історичну спадщину та можливості для активного відпочинку на природі.

"Телеграф" розповість про нього. Ми також додали інформацію, як туди доїхати.

Що робить це місце особливим

Це не просто природна територія, а справжній "музей природи під відкритим небом". На його території розташовані музеї. Парк вражає своїм культурно-історичним багатством. Окрім історичної спадщини, територія парку включає унікальні пам'ятки природи та мальовничі ландшафти деснянської заплави з багатою флорою і фауною.

Що можна побачити та зробити

У Мезинському парку та околицях села Радичів туристи можуть насолодитися мальовничими краєвидами річки Десна та її заплавними територіями. Відвідувачі мають унікальну можливість ознайомитися з археологічними та історичними пам'ятками, які розповідають про багатовікову історію цього краю.

Це ідеальне місце для фотосесії на природі серед живописних ландшафтів. Тут можна детально познайомитися з унікальною флорою та фауною регіону, а також дізнатися про багату історію цієї землі через експозиції місцевих музеїв.

Приготування шашликів у Мезинському національному природному парку зазвичай не дозволяється, адже це природна зона, яка охороняється. Розпалювання вогнища та готування страв на відкритому полум'ї, зокрема шашликів, здебільшого заборонено на територіях заповідних зон та національних парків через загрозу виникнення пожеж та можливу шкоду довкіллю.

Як доїхати до Мезинського парку біля села Радичів

Маршрут з Києва:

З Києва до Мезинського парку найзручніше добиратися автомобілем по трасі М-01 через Чернігів до Новгорода-Сіверського, а звідти ще 15-20 кілометрів до села Радичів. Загальна відстань становить близько 200-220 кілометрів, що займає приблизно 3-4 години в дорозі.

Маршрут з Чернігова:

З Чернігова можна доїхати автомобілем або автобусом до Новгорода-Сіверського, а далі місцевим транспортом або на власному авто до села Радичів.

Обов'язково перевіряйте актуальний стан безпеки в Чернігівській області через офіційні джерела. Постійно слідкуйте за картою повітряної тривоги та майте доступ до мобільного додатка "Повітряна тривога". Уточніть режим роботи природного парку та можливості відвідування, оскільки вони можуть змінюватися через воєнний стан. Завжди майте при собі документи та засоби зв'язку, а також дізнайтеся про розташування найближчих укриттів та безпечних місць.

