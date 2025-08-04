На Київщині є унікальне цілюще озеро: його блакитну глину використовують для лікування

Найкраще сюди приїжджати влітку

Джерело Блакитної глини — це унікальна природна локація поблизу села Стайки в Київській області, приблизно за 60 км на південь від Києва. Це місце приваблює відвідувачів своєю мальовничою природою та цілющими властивостями блакитної глини.

"Телеграф" розповідає, чим унікальне місце. Раніше на цьому місці знаходився кар'єр, але з часом з'явилося джерело, вода якого почала вимивати з надр часточки блакитної глини.

Цей процес призвів до утворення невеликого озера з насиченим блакитним кольором, що є наслідком присутності мінералу глауконіту, багатого на залізо.

Цілющі властивості блакитної глини

Блакитна глина з цього джерела відома своїми лікувальними властивостями. Її використовують для зовнішнього застосування у вигляді масок, аплікацій та ванн, що сприяє лікуванню шкірних захворювань, ревматизму, артриту та інших проблем опорно-рухового апарату. Глина має антибактеріальні властивості, що робить її природним стерилізатором.

Відпочинок та дозвілля

Озеро з блакитною глиною — це ідеальне малолюдне місце для спокійного відпочинку на природі. Тут можна влаштувати пікнік, насолодитися тишею та красою навколишнього ландшафту. Однак слід врахувати, що інфраструктура в цій місцевості мінімальна, тому варто заздалегідь подбати про необхідні речі для комфортного перебування.

Краще приїхати сюди влітку, коли можна із задоволенням відпочити на піщаному березі, намазатися цілющою глиною і вдосталь накупатися в озері з не менш цілющою водою.

Як дістатися до водойми

Село Стайки розташоване неподалік від Трипілля та Витачева. Найзручніше добиратися автомобілем, рухаючись трасою Р19 у напрямку Кагарлика, а потім звернути до Стайків. Місце знаходиться на околиці села, поруч із берегом Дніпра.

Також з Києва можна доїхати приміським автобусом. Від автостанції, що біля станції метро "Видубичі", в село Стайки.

Координати: 50.094129, 30.900657

Адреса: с. Стайки, Кагарлицький р-н, Київська обл.

Раніше "Телеграф" писав, що на Київщині є загадкове озеро. Де знаходиться містичний оазис зі смарагдовою водою.