Накличете проблеми з грошима: що заборонено робити 18 серпня

Цього дня заборонено працювати з кіньми

Сьогодні, 18 серпня, православні християни і греко-католики вшановують пам'ять мучеників Флора і Лавра. До переходу на новоюліанський церковний календар, свято відзначалося 31 серпня.

Святі Флор і Лавр — брати за плоттю і духом. Вони жили у 2 столітті у Візантії, а потім переїхали до Іллірика. Брати були каменярами, а цьому ремеслу їх навчили християни Прокл і Максимус, які також виховували їх у вірі.

За завданням місцевого правителя вони побудували язичницький храм, але чесно поділили свій заробіток з убогими, а вдень працювали — вночі ж молилися. Одного дня кам’яний уламок поранив око сина жерця Мамертіна. Флор і Лавр зцілили хлопчика з молитвою і знаком Хреста — після чого і він, і його батько прийняли хрещення.

Традиції та прикмети 18 серпня

У храмах в цей день читають особливі тропар і кондак, які прославляють незламність мучеників. У давнину в селах водили коней навколо церкви, щоб вберегти їх від хвороб.

в цей день погода ясна — осінь біде теплою і врожайною;

зранку туман — чекайте на дощ найближчим часом;

ввечері немає вітру — осінь буде без буревіїв.

Фото: freepik

Що не можна робити 18 серпня

працювати з тваринами, особливо з кіньми — можна накликати дрібні недуги;

сваритися, проявляти гнів — краще провести день у молитві й милосерді;

шум, гучні гуляння — можуть виникнути проблеми з грошима найближчим часом.

Іменини 18 серпня

Цього дня іменини відзначають Георгій, Григорій, Денис, Євген, Омелян, Іван, Іларіон, Лев, Макар.

Раніше "Телеграф" ділився астрологічним прогнозом на 18 серпня. Дізнайтеся, що чекає на кожен знак Зодіаку цього понеділка.