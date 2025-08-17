Гороскоп на 18 серпня: Леви дізнаються правду, а Терези будуть на межі зриву

Завтра знакам Зодіаку краще не випробовувати вдачу

У 2025 році багато знаків Зодіаку зможуть домогтися процвітання і успіху. А поки що "Телеграф" публікує гороскоп на завтра, 18 серпня, щоб ви були готові до сюрпризів цього понеділка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

В цей день на вас чекає несподівана розмова, яка внесе корективи у ваші плани. Вона почнеться з дрібниці, але завершиться серйозними висновками. Варто уважно слухати співрозмовника — між рядками буде більше, ніж у словах.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Усе в цей день буде крутитися навколо фінансів. Гроші повернуться до вас у несподіваний момент — можливо, це буде повернення боргу або покупка, про яку ви давно мріяли. Не варто відкладати важливі справи — ви не зможете їх виконати.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Очікуйте новин, які змінять ваш настрій. Не обов’язково вони будуть поганими — радше такими, що змусять переробити плани. Важливо не метушитися: у повільному режимі ви зробите більше.

Рак (22 червня — 22 липня)

Емоції завтра можуть "зашкалювати". Хтось із близьких буде потребувати вашого розуміння, навіть якщо не скаже про це прямо. Спробуйте підтримати словом чи дією — пізніше ви зрозумієте, наскільки це було важливо.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Цього понеділка ви будете у своїй тарілці — у центрі уваги. Ввечері ви дізнаєтеся щось, від чого будете шоковані. Це не обов’язково негативна новина. Можливо, близька людина нарешті зізнається вам у чомусь, що давно приховувала.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

День змусить вас вийти з рутини. Хтось попросить допомоги, і ця ситуація може змінити ваш звичний ритм. Не відмовляйте — у вашій доброті прихована нагорода від Всесвіту. Вечір проведіть наодинці зі своїми думками.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Цього понеділка у вас може з’явитися відчуття, що ви на межі зриву. Це спричинено великою кількістю роботи, яку ви взяли на себе. Тому спробуйте себе розвантажити і відпочити. Відкладіть ґаджети і перезавантажтеся.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Завтра у вас буде багато енергії на виконання робочих справ. Не варто витрачати її на рутину та побут. Пропонуйте свої ідеї і будьте впевнені — вони не залишаться не поміченими. Але пам’ятайте: частину сил краще залишити для себе, а не витратити все одразу.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

На вас чекає несподівана зустріч. Це може бути давній друг або новий знайомий, який надихне вас або принесе цікаву ідею. Усе, що від вас треба — не відмовитися. Вечір присвятіть другій половинці — вона потребує вашої уваги.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Ви відчуєте потребу у спокої, але навколо буде надто багато руху. Спробуйте знайти баланс: не втягуватися у хаос, але й не закриватися від світу. Слухайте, спостерігайте — завтра деталі розкажуть більше, ніж загальна картина.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Може виникнути відчуття, що вас не розуміють. Не намагайтеся довести свою правоту силою аргументів. Краще просто спостерігайте і наведіть конкретні факти. Час усе розставить по місцях.

Риби (20 лютого — 20 березня)

День подарує вам несподівану м’якість у спілкуванні з людьми, з якими раніше було складно. У вас буде шанс залагодити старий конфлікт або просто відчути легкість у стосунках. Приділіть час коханій людині.