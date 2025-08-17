Дощі ненадовго заскочать до Києва? Якою очікується погода на початку тижня
-
-
Якою буде температура в ці дні
Погода у Києві нині майже ідеальна — трошки хмарна, але тепла. Хоча місцями 18-19 серпня синоптики прогнозують незначні короткочасні дощі.
Температура на початку тижня вдень максимально підніметься до +24 градусів, як повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі та Sinoptik. Вночі ж буде значно холодніше — близько +13…15 градусів.
За прогнозом Укргідрометцентру, найближчими днями у місті триматиметься мінлива хмарність, але також прогнозуються дощі. Їх варто очікувати лише ввечері понеділка.
Показники на термометрах у денний час сягнуть +22…24 градусів, а в нічний — впадуть до +13 градусів. Вітри не перевищать сили понад свіжі 10 м/с.
Водночас у Sinoptik дали майже такий самий прогноз погоди — небо над Києвом буде трошки хмарним, місцями с проясненнями. Натомість опадів не передбачається.
Повітря протягом 18-19 серпня вдень прогріється до +22…24 градусів, а вночі охолоне до +15 градусів. Сила вітру не сягне вище слабких 3 м/с.
