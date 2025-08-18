Назовете проблемы с деньгами: что запрещено делать 18 августа

В этот день запрещено работать с лошадьми

Сегодня, 18 августа, православные христиане и греко-католики чтят память мучеников Флора и Лавра. До перехода на новоюлианский церковный календарь праздник отмечался 31 августа.

Святые Флор и Лавр – братья по плоти и духу. Они жили во 2 веке в Византии, а затем переехали в Иллирик. Братья были каменщиками, а этому ремеслу научили христиане Прокл и Максимус, которые также воспитывали их в вере.

По заданию местного правителя они построили языческий храм, но честно поделили свой заработок с убогими, а днем работали – ночью же молились. Однажды каменный обломок ранил глаз сына жреца Мамертина. Флор и Лавр исцелили мальчика с молитвой и знаком Креста – после чего и он, и его отец приняли крещение.

Традиции и приметы 18 августа

В храмах в этот день читают особые тропари и кондаки, прославляющие несокрушимость мучеников. В древности в селах водили коней вокруг церкви, чтобы уберечь их от болезней.

Наши предки заметили, что в этот день погода хорошая;

утром туман – ждите дождя в ближайшее время;

вечером нет ветра — осень будет без урагана.

Что нельзя делать 18 августа

работать с животными, особенно с лошадьми – можно навлечь мелкие недуги;

ссориться, проявлять гнев – лучше провести день в молитве и милосердии;

шум, громкие гуляния – могут возникнуть проблемы с деньгами в ближайшее время.

Именины 18 августа

В этот день именины отмечают Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Емельян, Иван, Илларион, Лев, Макар.

