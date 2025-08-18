Цю пісню й досі наспівують міленіали: який трек підкорив весь світ у 2003 році

Завдяки цій пісні її виконавиця стала відомою як сольна артистка

У 2003 році світ буквально вибухнув від цього треку. Він лунав тоді з кожної колонки, радіостанції, під нього танцювали у клубах, співали на вечірках. Це була саме та пісня, яка зробила зірку з її виконавиці.

Сингл швидко підкорив не тільки Америку, але й весь світ, а зараз має 898 мільйонів переглядів на YouTube. Йдеться про трек Beyoncé і Jay-Z "Crazy in Love".

Ця пісня блискавично Billboard Hot 100 (США) і залишалася на вершині 8 тижнів поспіль. У сольній кар’єрі Бейонсе цей трек став № 1.

У журналах трек було визнано важливим культурним явищем. Зокрема, VIBE Awards назвав "Crazy in Love" найкрутішим синглом 2003 року. А ASCAP назвав пісню треком, який найбільше транслюється.

Crazy in Love став гучним початком сольної кар'єри Бейонсе

Нове життя "Crazy in Love"

Другий виток популярності пісні відбувся у 2004 році у комедії "White Chicks". Трек став ключовим у фільмі у сцені танцю.

За 12 років, у 2015-му Бейонсе записала нову сольну версію пісні для фільму "Fifty Shades of Grey". Так трек став знову популярним і набув нового звучання.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка пісня була найпопулярнішою в 2000-х. Є хіти, які залишаються актуальними на довгі роки, повертаючи нас до найяскравіших емоцій та спогадів.