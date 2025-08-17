Досі зворушує серця мільйонів: яка пісня стала найпопулярнішою на початку 2000-х (відео)

Цей хіт був написаний вокалістом гурту менш ніж за годину

Музика здатна не просто звучати, а торкатися душі. Є хіти, які залишаються актуальними на довгі роки, повертаючи нас до найяскравіших емоцій та спогадів. Однією з них стала пісня "How You Remind Me" гурту Nickelback.

Телеграф вирішив дізнатися, чим особливий цей трек і що про нього відомо. На початку 2000-х років він підірвав світові чарти.

Яка пісня була найпопулярнішою у 2002 році

У 2002 році весь світ облетів хіт канадського рок-гурту Nickelback — "How You Remind Me". Пісня вийшла 17 липня 2001 року і стала першим синглом із їхнього третього студійного альбому "Silver Side Up".

Композиція миттєво здобула популярність, підкоривши мільйони сердець по всьому світу. Пісня посіла перше місце в чартах Billboard Hot 100, а також увійшла до топових списків багатьох країн, включаючи Великобританію, Німеччину та Австралію.

Цікаво те, що трек "How You Remind Me" був написаний менш ніж за годину. Натхнення прийшло до вокаліста гурту Чада Крюгера, коли він сварився зі своєю дівчиною. Музикант пішов у підвал, увімкнув мікрофон і почав імпровізувати, виплескуючи свої емоції у пісню. Його дівчина була здивована та назвала композицію чудовою.

Nickelback

Ця пісня про кохання, розчарування та спроби налагодити стосунки, а дуже близька тема більшості слухачів, тому вона миттєво стала світовим хітом. І досі її включають на вечірках, співають у караоке, використовують у соціальних мережах і продовжують слухати, розмірковуючи про кохання, на радіо та всіх стрімінгових платформах.

