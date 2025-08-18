Эту песню до сих пор напевают миллениалы: какой трек покорил весь мир в 2003 году

Благодаря этой песне ее исполнительница стала известна как сольная артистка

В 2003 году мир буквально разразился от этого трека. Он звучал тогда из каждой колонки, радиостанции, под него танцевали в клубах, пели на вечеринках. Это была именно та песня, которая сделала звезду из ее исполнительницы.

Сингл быстро покорил не только Америку, но и весь мир, а сейчас 898 миллионов просмотров на YouTube. Речь идет о треке Beyoncé и Jay-Z "Crazy in Love".

Эта песня молниеносно Billboard Hot 100 (США) и оставалась на вершине 8 недель подряд. В сольной карьере Бейонсе этот трек стал №1.

В журналах трек был признан важным культурным явлением. В частности, VIBE Awards назвал Crazy in Love самым крутым синглом 2003 года. А ASCAP назвал песню треком, который больше всего транслируется.

Crazy in Love стал громким началом сольной карьеры Бейонсе

Новая жизнь "Crazy in Love"

Второй виток популярности песни состоялся в 2004 году в комедии White Chicks. Трек стал ключевым в фильме в сцене танца.

За 12 лет, в 2015 Бейонсе записала новую сольную версию песни для фильма "Fifty Shades of Grey". Так трек стал снова популярным и приобрел новое звучание.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая песня была самой популярной в 2000-х. Есть хиты, которые остаются актуальными на долгие годы, возвращая нас к самым ярким эмоциям и воспоминаниям.