Багато хто й не знає, що в Кропивницькому було таке місце: як виглядав сквер, який знищили під час будівництва прокуратури

Про сквер тепер нагадують лише старі фотографії

Кожному жителю Кропивницького знайомий район у центрі міста за будівлею обласного суду. Сьогодні тут розташовані адміністративні будівлі та прокуратура. Але далеко не всі знають, що саме на цьому місці колись знаходився один з найкрасивіших куточків міста — каскадний сквер з фонтанами, де гуляли сім'ї, призначали побачення та просто відпочивали після роботи.

Каскадний сквер з'явився в середині ХХ століття. Розташовувався він між нинішньою лікарнею Святого Луки (раніше школою №10) та вулицею Яна Томпи (нині Велика Пермська).

Головною особливістю скверу була каскадна композиція з шести басейнів, розташованих терасами один під одним. Вода стікала зверху вниз, створюючи ефект водоспаду. По обидва боки стояли ліхтарі на двометрових стовпах, поруч проходили пішохідні доріжки та сходи. Територію прикрашали чагарники, клумби та дерева. На той час це було сучасне і дуже затишне місце відпочинку.

Сквер надихав художників і фотографів, його нерідко зображали на листівках. Тут призначали зустрічі, проводили вечори, відпочивали з дітьми.

Але під час будівництва будівлі обласної прокуратури сквер був знищений. Басейни, квітники, сходи зникли, і разом з ними місто втратило одну зі своїх перлин. Сьогодні на цьому місці — звичайна адміністративна зона без натяку на колишню красу. Про каскадний сквер нагадують лише старі фотографії та спогади старожилів.