Многие и не знают, что в Кропивницком было такое место: как выглядел сквер, который уничтожили при строительстве прокуратуры

О сквере теперь напоминают только старые фотографии

Каждому жителю Кропивницкого знаком район в центре города за зданием областного суда. Сегодня здесь расположены административные здания и прокуратура. Но далеко не все знают, что именно на этом месте когда-то находился один из самых красивых уголков города — каскадный сквер с фонтанами, где гуляли семьи, назначали свидания и просто отдыхали после работы.

Каскадный сквер появился в середине ХХ века. Располагался он между нынешней больницей Святого Луки (ранее школой №10) и улицей Яна Томпы (ныне Большая Пермская).

Главной особенностью сквера была каскадная композиция из шести бассейнов, расположенных террасами один под другим. Вода стекала сверху вниз, создавая эффект водопада. По обе стороны стояли фонари на двухметровых столбах, рядом проходили пешеходные дорожки и лестницы. Территорию украшали кустарники, клумбы и деревья. Для своего времени это было современное и очень уютное место отдыха.

Сквер вдохновлял художников и фотографов, его нередко изображали на открытках. Здесь назначали встречи, проводили вечера, отдыхали с детьми.

Но, во время строительства здания областной прокуратуры сквер был уничтожен. Бассейны, цветники, лестницы исчезли, и вместе с ними город потерял одну из своих жемчужин. Сегодня на этом месте — обычная административная зона без намека на былую красоту. О каскадном сквере напоминают только старые фотографии и воспоминания старожилов.