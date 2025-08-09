Сучасні номери віддали під квартири чиновників, а потім розбомбили: як вигляд мав один із найрозкішніших готелів у Дніпрі

У ньому часто зупинялися іноземці

У кожному місті є будівлі, які колись були його гордістю, але з часом зникли. Це могли бути красиві готелі, популярні ресторани або цілі квартали, про які сьогодні нагадують лише старі фото та спогади. Одним із таких втрачених місць у Дніпрі (тоді — Катеринославі) був готель "Бристоль" — престижний готель, де зупинялися заможні гості й панувала атмосфера розкоші.

Триповерховий "Бристоль" відкрився 1899 року на центральному проспекті, поруч із готелем "Пальміра". Від самого початку він вважався передовим за рівнем комфорту.

Оголошення про відкриття "Бристоля"

У готелі було 34 номери із сучасними на той час зручностями — центральним опаленням, водопроводом, каналізацією, електрикою та телефоном. Унизу працював ресторан з окремими кабінетами та більярдною, а у дворі гостей чекали власні екіпажі, якими можна було користуватися безкоштовно. Персонал знав кілька мов, що робило готель особливо привабливим для приїжджих та іноземних постояльців.

Готель користувався такою популярністю, що до 1911 року його закрили на масштабну реконструкцію. Уже 1912-го "Бристоль" став у чотири рази місткішим — 140 номерів, при цьому додалися нові послуги: прийом пошти та телеграм, каса з продажу залізничних квитків. Кінні екіпажі поступилися місцем автомобілям — місто змінювалося, і готель змінювався разом із ним.

Готель "Спартак", 1935 рік

Після 1917 року "Бристоль" перетворили на госпіталь, а 1920-го перейменували на "Спартак" і передали під квартири чиновників та державні установи. Лише 1926 року будівля знову відкрила двері для звичайних постояльців. Тоді ж змінили планування, прибравши багатокімнатні апартаменти на користь невеликих номерів. Крім того, "Бристоль" з’єднали із сусідньою "Пальмірою", довівши загальну кількість номерів до 240.

Руїни готелю

Але будівля проіснувала не дуже довго. Під час Другої світової війни в неї потрапив снаряд і готель горів кілька днів. Руїни готелю не прибирали кілька років. Згодом на цьому місці виріс кутовий житловий будинок заводу ім. Петровського.