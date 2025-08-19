Помер у 101 рік, переживши дружину і дочку: як зараз виглядає могила легендарного вченого України Бориса Патона

Рівно 5 років тому не стало відомого українського довгожителя

Цього вівторка відзначається річниця смерті видатного українського вченого, сина легендарного інженера Євгена Патона — Бориса Патона. Рівно п’ять років тому чоловік пішов у засвіти на 102 році життя.

Вчений пережив свою дружину та єдину дочку. "Телеграф" розповідає, що відомо про Бориса Патона, де його поховано і як виглядає його могила.

Яблуко від яблуні

Народився 14 листопада 1918 року в Києві, у родині відомого інженера-металурга та засновника Інституту електрозварювання Євгена Патона. Закінчив Київський політехнічний інститут у 1941 році за спеціальністю "інженер-електрик".

Борис Патон з батьком та братом

Після цього Патон-молодший два роки працював на заводі №112 у Нижньому Новгороді, де проєктував електричні схеми для танків. Захистив кандидатську у 1945 році та докторську дисертацію у 1952 році, а через рік став директором Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона (заснованого батьком). 1958 року — член Національної академії наук України, з 1962 року — її беззмінний президент до самої смерті.

Борис Патон у молодості

Хто такий Борис Патон

Фахівець у галузі електрозварювання, основоположник спеціальних напрямків: електрошлакове зварювання (electroslag welding), електрометалургія, зварювання у космосі, створення функціональних матеріалів. Автор понад 1 000 публікацій, 20 монографій та понад 400 винаходів.

Борис Євгенович народився ще до утворення Радянського Союзу і прожив довше його існування, став свідком зміни п’яти генеральних секретарів. Однак, крім великого історичного шляху, видатному академіку довелося пережити й особисті втрати.

Пережив дружину і єдину дочку

2013 року померла дружина Бориса Патона, з якою він прожив у шлюбі 65 років. Ольга Мілованова також майже все життя присвятила науковій діяльності. У їх сім’ї народилася дочка Євгенія, яка стала відомим біологом, проте у грудні 2009 року Євгенія Патон пішла з життя у віці 53 років.

Євгенія Патон померла у 53 роки

Смерть довгожителя і як виглядає могила Патона

Український вчений прожив майже 102 роки. Через хронічні серцево-судинні захворювання його серце зупинилося у 2020 році. Академіка поховали на Байковому цвинтарі у Києві. Через рік на місці поховання з’явився надгробний пам’ятник: високий постамент із чорного граніту, на якому встановлено бронзове погруддя Бориса Патона.

