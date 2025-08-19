Умер в 101 год, пережив жену и дочь: как сейчас выглядит могила легендарного ученого Украины Бориса Патона

Ровно 5 лет назад не стало известного украинского долгожителя

В этот вторник отмечается годовщина смерти выдающегося украинского ученого, сына легендарного инженера Евгения Патона — Бориса Патона. Ровно пять лет назад мужчина ушел в засветы на 102-м году жизни.

Ученый пережил свою жену и единственную дочь. "Телеграф" рассказывает, что известно о Борисе Патоне, где он похоронен и как выглядит его могила.

Яблоко от яблони

Родился 14 ноября 1918 года в Киеве, в семье известного инженера-металлурга и основателя Института электросварки Евгения Патона. Окончил Киевский политехнический институт в 1941 году по специальности "инженер-электрик".

Борис Патон с отцом и братом

После этого Патон-младший два года работал на заводе № 112 в Нижнем Новгороде, где проектировал электрические схемы для танков. Защитил кандидатскую в 1945 году и докторскую диссертацию в 1952 году, а спустя год стал директором Института электросварки имени Е. О. Патона (основанного отцом). В 1958 году — членом Национальной академии наук Украины, с 1962 года — ее бессменный президент до самой смерти.

Борис Патон в молодости

Кто такой Борис Патон

Специалист в области электросварки, основоположник специальных направлений: электрошлаковая сварка (electroslag welding), электрометаллургия, сварка в космосе, создание функциональных материалов. Автор более 1 000 публикаций, 20 монографий и свыше 400 изобретений.

Борис Евгеньевич появился на свет еще до образования Советского Союза и прожил дольше его существования, став свидетелем смены пяти генеральных секретарей. Однако кроме большого исторического пути, выдающемуся академику пришлось пережить и личные утраты.

Пережил жену и единственную дочь

В 2013 году умерла жена Бориса Патона, с которой он прожил в браке 65 лет. Ольга Милованова так же почти всю жизнь посвятила научной деятельности. В их семье родилась дочь Евгения, ставшая известным биологом, однако в декабре 2009 года Евгения Патон ушла из жизни в возрасте 53 лет.

Евгения Патон умерла в 53 года

Смерть долгожителя и как выглядит могила Патона

Украинский ученый прожил почти 102 года. Из-за хронических сердечно-сосудистых заболеваний его сердце остановилось в 2020 году. Академика похоронили на Байковом кладбище в Киеве. Спустя год на месте захоронения появился надгробный памятник: высокий постамент из черного гранита, на котором установлен бронзовый бюст Бориса Патона.

