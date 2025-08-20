Бензин по 75 гривень за літр: нова страшилка чи реальна загроза для українців

"Телеграф" з'ясовував, чи насправді в Україні пальне стане золотим, і до чого нам готуватись

Мережею поширилась нова страшилка — бензин подорожчає до 75 гривень уже цієї осені. Попереджають про різке зростання цін на паливо через нібито нове вуглецеве регулювання ЄС та світові котирування нафти.

"Телеграф" з'ясовував, чи варто українським водіям готуватися до нової хвилі подорожчання на заправках і чи треба запасатися пальним.

Чи справді бензин стане золотим

За даними видання Autodosug, з жовтня бензин і дизель можуть подорожчати щонайменше на 3-5 грн за літр. Ціна літра бензину може зрости до 72-75 грн, а дизеля — до 70-73 грн. Однак ці розрахунки викликають питання, адже нині А-95 коштує 58,92 грн за літр, і до 75 гривень різниця становить майже 17 гривень, а не 3-5. Інформацію про це поширили у багатьох телеграм-каналах. Деякі із них мають сотні тисяч підписників.

Причиною прогнозованого подорожчання називають не лише нібито коливання світових котирувань на нафту, а й запровадження додаткового вуглецевого регулювання в Європейському Союзі. Це регулювання напряму вплине на український ринок. Журналісти видання посилаються у своїх твердженнях на якихось експертів паливного ринку, проте імен їх не розкривають.

Вуглецеве регулювання ЄС вдарить по кишені?

Йдеться про початок другого етапу системи ETS-2, яка охоплює транспортний сектор. Система зобов'язує імпортерів пального купувати спеціальні квоти на викиди CO₂. Оскільки Україна імпортує значну частину нафтопродуктів із країн ЄС, нові витрати, за словами джерела, неминуче закладаються у кінцеву вартість пального на українських АЗС. З 1 жовтня імпортери мають додатково платити за кожну тонну викинутого CO₂. Ці витрати перекладатимуться на плечі споживачів через підвищення цін на заправках.

Коли українці відчують полегшення

Водночас світові котирування нафти марки Brent за останні два місяці не зросли, а навпаки впали з 76,32 до 66,30 доларів за барель. Це зниження на майже 13%. Проте українські водії досі не відчули полегшення на заправках.

Які ціни на нафту марки Brent за останні два місяці. Скриншот з сайту Мінфін

Експерт паливного ринку та керівника групи А-95 Сергій Куюн у коментарі "Телеграфу" прогнозував навпаки здешевлення бензину, а не його здорожчання. "Ціни поки що не знижувались, оскільки український роздрібний ринок реагує на зміни на світовому ринку з запізненням в декілька тижнів", — пояснює експерт.

Сергій Куюн прогнозує: "У найближчій перспективі ми в Україні можемо очікувати зниження ціни на бензин на кілька гривень, на дизелі менше — десь на гривню. Це відбудеться протягом наступних кількох тижнів".

Спочатку трейдери мають розпродати запаси, закуплені раніше за вищими цінами. Лише після цього виставлятимуть пальне за новими, нижчими цінами.

Які ціни на заправках 20 серпня

Чи впливають політичні баталії на ціни на бензин

Наприкінці минулого тижня світові ціни дещо знизились на фоні очікувань зустрічі президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Володимира Путіна. Трейдери розраховували на прогрес у переговорах, що міг би посприяти послабленню санкцій проти російської нафти. Це збільшило б обсяги постачання сировини на світовий ринок.

Проте видимих змін у результаті не відбулось. Щодо реакції трейдерів на чутки про можливі переговори між американським президентом та хазяїном Кремля, експерт поки що не бачить активних рухів на світовому ринку нафти.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що буде з цінами на пальне в Україні та чи зникне з АЗС "бодяга".