Категорично заборонено робити це 22 серпня, щоб не обернулося нещастям

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна дарувати подарунки та робити прибирання

Напередодні Дня Незалежності в Україні розповімо про церковне свято 22 серпня. Цієї п’ятниці православні віряни та греко-католики шанують пам’ять мучеників Агатоніка, Северіана та інших.

Святий Агатонік жив за імператора Максиміана в Нікомідії (місто в сучасній Туреччині) і проповідував християнство. Римський воєначальник Євтолмій заарештував його учнів, святого Принкіпса та інших вірян, включаючи Зотика, Теопрепія, Акіндіна та Северіана. Їх катували і стратили в різних містах: Зотика, Теопрепія та Акіндіна — у Потамі, Северіана — біля Халкідона, а решту з Агатоніком — у Візантії та Силеврії.

Цього дня наші пращури пекли пироги і розкладали їх по всій оселі, щоб умилостивити злих духів і притягнути удачу. Вважалося, що у народне свято 22 серпня потрібно робити якнайбільше добрих вчинків, щоб вони повернулися потрійною віддачею. Добро проявляли не лише до людей, а й до домовиків.

Що не можна робити 22 серпня

Ходити до лісу – це може обернутися нещастям.

Приймати або дарувати подарунки — через це виникнуть неприємності.

Прибиратися вдома — так можна "звільнити" житло від добрих сил.

Народні прикмети 22 серпня

Весь день сонячно — така погода протримається до кінця місяця.

Грибів мало, а горіхів багато — зима буде холодною та сніжною.

Багато грибів – до мізерного улову риби.

Павутина летить високо – до холодної зими. Низько – до теплої.

У кого іменини 22 серпня

Сьогодні іменини відзначають Василь, Гаврило, Іван, Олександр, Олексій та Михайло.

Свята та події 22 серпня

День пам’яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків в Україні

Міжнародний день пам’яті жертв актів насильства на основі релігії чи переконань

Всесвітній день екологічного боргу (Earth Overshoot Day, Ecological Debt Day)

Всесвітній день рослинного молока (World Plant Milk Day)

Всесвітній день нарциса

