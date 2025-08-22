Категорично заборонено робити це 22 серпня, щоб не обернулося нещастям
Дізнайтеся, чому сьогодні не можна дарувати подарунки та робити прибирання
Напередодні Дня Незалежності в Україні розповімо про церковне свято 22 серпня. Цієї п’ятниці православні віряни та греко-католики шанують пам’ять мучеників Агатоніка, Северіана та інших.
Святий Агатонік жив за імператора Максиміана в Нікомідії (місто в сучасній Туреччині) і проповідував християнство. Римський воєначальник Євтолмій заарештував його учнів, святого Принкіпса та інших вірян, включаючи Зотика, Теопрепія, Акіндіна та Северіана. Їх катували і стратили в різних містах: Зотика, Теопрепія та Акіндіна — у Потамі, Северіана — біля Халкідона, а решту з Агатоніком — у Візантії та Силеврії.
Цього дня наші пращури пекли пироги і розкладали їх по всій оселі, щоб умилостивити злих духів і притягнути удачу. Вважалося, що у народне свято 22 серпня потрібно робити якнайбільше добрих вчинків, щоб вони повернулися потрійною віддачею. Добро проявляли не лише до людей, а й до домовиків.
Що не можна робити 22 серпня
- Ходити до лісу – це може обернутися нещастям.
- Приймати або дарувати подарунки — через це виникнуть неприємності.
- Прибиратися вдома — так можна "звільнити" житло від добрих сил.
Народні прикмети 22 серпня
- Весь день сонячно — така погода протримається до кінця місяця.
- Грибів мало, а горіхів багато — зима буде холодною та сніжною.
- Багато грибів – до мізерного улову риби.
- Павутина летить високо – до холодної зими. Низько – до теплої.
У кого іменини 22 серпня
Сьогодні іменини відзначають Василь, Гаврило, Іван, Олександр, Олексій та Михайло.
Свята та події 22 серпня
- День пам’яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків в Україні
- Міжнародний день пам’яті жертв актів насильства на основі релігії чи переконань
- Всесвітній день екологічного боргу (Earth Overshoot Day, Ecological Debt Day)
- Всесвітній день рослинного молока (World Plant Milk Day)
- Всесвітній день нарциса
А ви знали, що цього дня, 1904 року, у Китаї народився Ден Сяопін – майбутній архітектор реформ у КНР. Детальніше про подію 22 серпня писав "Телеграф".