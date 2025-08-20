Від +37°С до +7°С за кілька днів: що буде з погодою в Україні до кінця серпня

Синоптик розповів, коли чекати гроз та падіння температури

Літо в Україні готується до драматичного фіналу — після кількох днів ясної та спокійної погоди країну чекають справжні погодні "гойдалки". Поки температура тримається в межах норми, вночі вже відчутно прохолодніше, ніби природа нагадує: осінь не за горами.

Тим часом південний схід потерпає від посухи — річки та озера міліють, а пожежна небезпека зростає. Про це "Телеграфу" розповів відомий український синоптик Ігор Кибальчич.

Зміни погоди 22-23 серпня

За прогнозом синоптика, 22-23 серпня погода в Україні кардинально зміниться. Через активізацію атмосферних фронтів та надходження холодного повітря з півночі Європи в більшості областей пройдуть дощі, часом сильні. На півдні, в центрі та місцями на сході опади супроводжуватимуться грозами та шквальним посиленням вітру.

У цей період спостерігатимуться значні перепади температури. Наприклад, 21-22 серпня в південних, центральних та східних регіонах вдень повітря прогріється до +32…+37°С. Водночас на заході та півночі почне надходити прохолодне повітря, тому денна температура тут буде +19…+24°С, а вночі взагалі знизиться до +7…+12°С. Протягом 24-25 серпня прохолода пошириться і на південні/східні області, що знизить спеку до комфортних +24…+29°С.

Погода з 25 серпня до кінця місяця

З 25 серпня Україна увійде в режим осінньої прохолоди. Потужний антициклон з центром над Білоруссю та нашим заходом "накриє" країну високим атмосферним тиском та стабільною погодою.

Значних опадів не очікується, лише в окремі дні на півночі та сході України можуть бути короткочасні дощі, які розподілятимуться нерівномірно по території. Температура вночі коливатиметься в межах +6…+12°С, вдень +20…+25°С; на півдні, сході та в Закарпатті вночі +11…+16°С, вдень +23…+28°С.

Чого ще чекати

Вночі та вранці місцями в західних та північних областях можуть спостерігатися короткочасні тумани. Загалом, погода у третій декаді серпня буде нагадувати початок вересня не лише цифрами на термометрі, а й відчуттями. Але хвилюватися не варто — стихій та небезпечних явищ синоптики не прогнозують.

Європейська прогностична карта на період з 25 серпня по 1 вересня красномовно показує: вся Східна Європа, включаючи більшу частину України, забарвлена в синій колір. Це означає одне — прийшла прохолода!

Прогностична карта на період з 25 серпня по 1 вересня

