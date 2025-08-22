Категорически запрещено делать это 22 августа, чтобы не обернулось несчастьем

Узнайте, почему сегодня нельзя дарит подарки и делать уборку

В преддверии Дня Независимости в Украине расскажем о церковном празднике 22 августа. В эту пятницу православные верующие и греко-католики чтут память мучеников Агатоника, Севериана и других.

Святой Агатоник жил при императоре Максимиане в Никомидии (город в современной Турции) и проповедовал христианство. Римский военачальник Евтолмий арестовал его учеников, святого Принкипса и других верующих, включая Зотика, Теопрепия, Акиндина и Севериана. Их пытали и казнили в разных городах: Зотика, Теопрепия и Акиндина — в Потаме, Севериана — у Халкидона, а остальных с Агатоником — в Византии и Силеврии.

В этот день наши предки пекли пироги и раскладывали их по всему дому, чтобы умилостивить злых духов и привлечь удачу. Считалось, что в народный праздник 22 августа нужно совершать как можно больше добрых поступков, чтобы они вернулись тройной отдачей. Добро проявляли не только к людям, но и к домовым.

Фото: freepik

Что нельзя делать 22 августа

Ходить в лес — это может обернуться несчастьем.

Принимать или дарить подарки — из-за этого возникнут неприятности.

Убираться в доме — так можно "освободить" жилище от добрых сил.

Народные приметы 22 августа

Весь день солнечно — такая погода продержится до конца месяца.

Грибов мало, а орехов много — зима будет холодной и снежной.

Много грибов – к скудному улову рыбы.

Паутина летит высоко – к холодной зиме. Низко – к теплой.

У кого именины 22 августа

Сегодня именины отмечают Василий, Гаврило, Иван, Александр, Алексей и Михаил.

Праздники и события 22 августа

День памяти работников органов внутренних дел, погибших во время выполнения служебных обязанностей в Украине

Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений

Всемирный день экологического долга (Earth Overshoot Day, Ecological Debt Day)

Всемирный день растительного молока (World Plant Milk Day)

Всемирный день нарцисса

А вы знали, что в этот день, в 1904 году, в Китае родился Дэн Сяопин – будущий архитектор реформ в КНР. Детальнее про событие 22 августа писал "Телеграф".