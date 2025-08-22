Категорически запрещено делать это 22 августа, чтобы не обернулось несчастьем
Узнайте, почему сегодня нельзя дарит подарки и делать уборку
В преддверии Дня Независимости в Украине расскажем о церковном празднике 22 августа. В эту пятницу православные верующие и греко-католики чтут память мучеников Агатоника, Севериана и других.
Святой Агатоник жил при императоре Максимиане в Никомидии (город в современной Турции) и проповедовал христианство. Римский военачальник Евтолмий арестовал его учеников, святого Принкипса и других верующих, включая Зотика, Теопрепия, Акиндина и Севериана. Их пытали и казнили в разных городах: Зотика, Теопрепия и Акиндина — в Потаме, Севериана — у Халкидона, а остальных с Агатоником — в Византии и Силеврии.
В этот день наши предки пекли пироги и раскладывали их по всему дому, чтобы умилостивить злых духов и привлечь удачу. Считалось, что в народный праздник 22 августа нужно совершать как можно больше добрых поступков, чтобы они вернулись тройной отдачей. Добро проявляли не только к людям, но и к домовым.
Что нельзя делать 22 августа
- Ходить в лес — это может обернуться несчастьем.
- Принимать или дарить подарки — из-за этого возникнут неприятности.
- Убираться в доме — так можно "освободить" жилище от добрых сил.
Народные приметы 22 августа
- Весь день солнечно — такая погода продержится до конца месяца.
- Грибов мало, а орехов много — зима будет холодной и снежной.
- Много грибов – к скудному улову рыбы.
- Паутина летит высоко – к холодной зиме. Низко – к теплой.
У кого именины 22 августа
Сегодня именины отмечают Василий, Гаврило, Иван, Александр, Алексей и Михаил.
Праздники и события 22 августа
- День памяти работников органов внутренних дел, погибших во время выполнения служебных обязанностей в Украине
- Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений
- Всемирный день экологического долга (Earth Overshoot Day, Ecological Debt Day)
- Всемирный день растительного молока (World Plant Milk Day)
- Всемирный день нарцисса
А вы знали, что в этот день, в 1904 году, в Китае родился Дэн Сяопин – будущий архитектор реформ в КНР. Детальнее про событие 22 августа писал "Телеграф".