Потужні зливи та грози. Де напередодні Дня Незалежності зіпсується погода

Парасольку краще не забувайте

Вже цього тижня напередодні Дня Незалежності Україну очікує кардинальна зміна погоди. Адже синоптики прогнозують сильні дощі та зливи.

Про це свідчать дані порталу Ventusky. Зазначається, що 22 та 23 серпня майже всю територію країни накриють дощі. Додамо, що дані порталу регулярно оновлюються, тому проноз може змінитись.

У п'ятницю, 22 серпня, на заході, півночі та в центрі України прогнозується дощ, подекуди зливи з грозою. Тут вдень стовпчик термометра сягне позначки до +23 градусів. Також опади синоптики обіцяють і на півдні країни, де припече до +30 градусів. На сході країни дощі не прогнозують і тут буде тепло до +33 градусів.

Відповідні дані публікує також Укргідрометцентр, за прогнозами якого, дощитиме в зазначених областях протягом дня.

У суботу, 23 серпня, дощі накриють вже східні регіони і похолодання торкнеться всієї території України. Так, на заході, півночі та в центрі країни буде до +25 градусів без опадів. Синоптики прогнозують помірну хмарність.

На півдні країни повітря прогріється до +28 градусів, подекуди можливий дощ, за даними Укргідрометцентру.

А от на День Незалежності у неділю, 24 серпня, українців порадує бездощова та тепла погода. Однак до +25 буде на сході, півдні та в центрі країни, а от в інших регіонах навіть вдень обіцяють до +17 градусів.

