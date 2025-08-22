В Одесі з'явились зелені гори просто на пляжі: відпочивальники жартують у соцмережі (відео)

Відпочинок швидко перетворився на прибирання

На одеських пляжах цього літа відпочивальники постійно стикаються з несподіваною проблемою — величезною кількістю водоростей, які хвилі викинули на берег. Місцями берег нагадував болото.

Іноді їх настільки багато, що замість піску подекуди видно лише зелені "килими". Відпочивальники вирішили зібрати водорості хоча б в купи, утворивши справжні "гори" вздовж узбережжя, як можна побачити на відео користувачки в ТікТок "irinalaikodessa".

У коментарях жартують і кажуть, що це схоже на "солодку зелену вату".

Коментар під відео

Нагадаємо, що це природне явище. У спекотний період літа, зазвичай наприкінці червня — на початку липня, коли температура повітря сягає близько +25 °C, прибережні води Чорного моря часто починають "цвісти" через масове скупчення водоростей. Причиною цього стають природні фактори — коливання рівня моря, штормові вітри та зміни течій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на одному з пляжів Одеси "засвітився" гість із глибин моря. Відпочивальникам вдалось зафіксувати цього красеня.