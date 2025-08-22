В Одессе появились зеленые горы прямо на пляже: отдыхающие шутят в соцсети (видео)

Отдых быстро превратился в уборку

На одесских пляжах этим летом отдыхающие постоянно сталкиваются с неожиданной проблемой — огромным количеством водорослей, которые волны выбросили на берег. Местами берег напоминал болото.

Иногда их настолько много, что вместо песка кое-где видны лишь зеленые "ковры". Отдыхающие решили собрать водоросли хотя бы в кучи, образовав настоящие "горы" вдоль побережья, как можно увидеть на видео пользователя в ТикТок "irinalaikodessa".

В комментариях шутят и говорят, что это похоже на "сладкую зеленую вату".

Комментарий под видео

Напомним, что это природное явление. В жаркий период лета, обычно в конце июня — начале июля, когда температура воздуха достигает около +25 °C, прибрежные воды Черного моря часто начинают "цвести" из-за массового скопления водорослей. Причиной этого становятся природные факторы — колебания уровня моря, штормовые ветры и изменения течений.

