Гість із глибин моря завітав на пляж в Одесі: кого побачили відпочивальники (відео)

Мабуть, він теж вирішив позасмагати

Біля узбережжя Одеси з'явився неочікуваний гість. Ним виявився морський коник.

Відео з крихітним мешканцем моря зібрало десятки коментарів, у яких користувачі стверджують, що подібних істот уже неодноразово бачили біля місцевих пляжів. Побачити це диво природи можна на відео у публікації в Facebook "Підслухано Одеса".

Що кажуть в коментарях

"Ну звісно десь в Івано-Франківську та Львові коників немає, а у нас в Одесі вони були завжди".

"Коники завжди були в Чорному морі, хто живе біля моря, це знає".

"Вони завжди водилися на Одеському узбережжі… Моє дитинство минуло на Дачі Ковалевського і я добре пам'ятаю, як багато їх раніше було…"

Для довідки:

Морський коник — це невелика риба з родини голкорибових, відома своєю характерною формою тіла та "кінською" головою, що й дало їй назву. Їхнє тіло вкрите твердими пластинами, замість луски, а довгий вигнутий хвіст допомагає чіплятися за водорості. Забарвлення може бути від світло-бежевого до яскраво-жовтого чи помаранчевого, часто з плямами або смужками для маскування.

Зазвичай морські коники мешкають у прибережних зонах теплих і помірних морів, серед заростей водоростей або коралів. Вони поширені в Середземному морі, Чорному морі та океанічних водах по всьому світу.

