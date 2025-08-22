Гуляв серед відпочивальників наче свій: на пляжах Одеси помітили незвичного гостя

Він поводився спокійно і не боявся людей

Баклан прилетів на пляж в Одесі і став справжньою сенсацією серед відпочивальників. Птах невимушено приземлився на березі, де розпустив свої крила та почав демонструвати себе перед здивованими туристами.

Про це повідомили у місцевих пабліках Одеси. Там показали відповідне відео.

Відпочивальники з великою цікавістю спостерігали за незвичайним гостем. Багато хто поспішив зробити фото та відео з рідкісним відвідувачем пляжу. Птах поводився спокійно і не боявся людей, що дало змогу туристам роздивитися його з близької відстані.

Що відомо про бакланів

Баклани – це великі водоплавні птахи з родини бакланових, які поширені по всьому світу. Ці птахи досягають довжини до 100 см і мають розмах крил до 160 см. Баклани чудово плавають і пірнають, полюючи на рибу під водою.

Характерною особливістю бакланів є їхня звичка розпускати крила для висушування після полювання, оскільки їхнє пір’я не повністю водонепроникне. Ці птахи живуть колоніями на скелястих берегах, островах або деревах біля водойм.

В Україні баклани зустрічаються переважно на узбережжі Чорного та Азовського морів, а також на великих річках і озерах. Птахи ведуть як осілий, так і кочовий спосіб життя, залежно від сезону та наявності корму.

