Діти грали в ТЦК і розбурхали мережу: думки українців розійшлись (відео)

Ця імпровізація сподобалась не всім

На одному з пляжів Одеси діти вирішили влаштувати жартівливу сценку, яка швидко стала темою для обговорень у соцмережах.

Під час відпочинку відвідувачі пляжу стали свідками незвичної гри дітей. Компанія хлопців вирішила пожартувати та розіграти сценку, зобразивши "військових ТЦК". А для більшої правдоподібності вони зв’язали свого друга просто на піску біля моря, як повідомили у "Babil Info".

Відео цієї імпровізованої постановки швидко з’явилося у місцевих Telegram-каналах і одразу викликало хвилю обговорень. Одесити активно коментують інцидент: ймовірно, одні сприйняли витівку дітей із гумором, інші ж відзначають, що тема є занадто чутливою для подібних жартів.

Тож в Одесі курортний відпочинок іноді супроводжується не лише морем та сонцем, а й несподіваними подіями. Наприклад, у місті можуть розгулювати хижі тварини. Дехто з них навіть позує на камеру.

