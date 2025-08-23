Заллє на День Незалежності чи ні? Де дощитиме в Україні найближчим часом (карта)

Місцями прогнозуються грози

Дощі обрушилися на Україну, як і попереджали синоптики. У деяких областях осадки триватимуть й у День Незалежності 24 серпня.

За прогнозом сайту ventusky.com, до 15 години 23 серпня дощі з грозами триватимуть на Херсонщині, Дніпропетровщині, Донеччині та Харківщині. Незначні опади можливі у деяких районах у Вінницькій, Тернопільській, Івано-Франківській областях. Вже до вечора осадки вщухнуть, дощі триватимуть лише на Луганщині.

Карта опадів 15:00 23 серпня

Карта опадів 21:00 23 серпня

Важливо враховувати, що прогнози ventusky.com не завжди відрізняються точністю, проте дають уявлення про синоптичні тенденції. Український гідрометцентр попередив також про небезпеку граду та шквалів у суботу.

23 серпня у Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях, вночі й на Одещині, вдень і на Харківщині значні дощі; в Україні, крім західних, більшості північних областей грози; на сході та південному сході країни вдень місцями град та шквали 15-20 м/с. (I рівень небезпечності, жовтий), — попередили у Гідрометцентрі

Де дощитиме у День Незалежності

Наступного дня, святкової неділі — у День Незалежності України, дощі, місцями з грозами, прогнозуються на Чернігівщині, Київщині, Житомирщині, у Вінницькій, Тернопільській, Волинській, Хмельницькій, Чернівецькій областях. Може накрапати на крайньому сході та на Херсонщині.

Карта опадів 24 серпня

Водночас за прогнозом Українського гідрометцентру, святковий день буде дощовим майже по всій Україні. Пощастить лише трьом областям — східним та Харківщині.

Прогноз погоди на 24 серпня від Укргідрометцентру

Чи чекати опадів на початку тижня

На початку нового тижня, у понеділок, 25 серпня, грозовий фронт піде з України. Незначні дощі можливі в окремих районах Чернігівщини, Сумщини, Рівненщини, Житомирщини та Буковини. На решті території без опадів.

Карта опадів 25 серпня

Українські синоптики серйозних опадів у понеділок не очікують. За їхніми прогнозами по всій країні буде мінлива хмарність, подекуди можливі короткочасні дощі.

Прогноз погоди на 25 серпня від Укргідрометцентру

Як повідомляв "Телеграф", одразу кілька областей України пішли під воду через зливи. Ми зібрали фото та відео "маленької Венеції".