Одразу кілька областей України пішли під воду через зливи. Фото й відео "маленької Венеції"

Автор
Марта Іваненко
Дата публікації
Автор
Дощі затопили кілька регіонів України
Дощі затопили кілька регіонів України. Фото Колаж "Телеграфу"

Синоптики попереджали про такі аномалії

Негода накрила кілька областей України, спричинивши затоплення, перебої з електропостачанням та значні труднощі для місцевих мешканців. Потужні зливи та буревії стали причиною аварій і змусили комунальників працювати в посиленому режимі.

"Телеграф" публікує огляд ситуації по регіонах, зібраний на основі повідомлень у медіа.

Миколаївщина: злива після 3-місячної посухи

У ніч на суботу, 23 серпня, на Миколаїв обрушився сильний дощ із грозою, який синоптики прогнозували заздалегідь. Рано-вранці в місті пройшла потужна злива з громом і блискавкою.

Це спричинило затоплення дороги, зокрема перехрестя вулиці Садової та проспекту Центрального. Місцеві жителі повідомляють про глибину води до коліна в окремих районах.

Запоріжжя: машини у воді

Сильний дощ спричинив часткове підтоплення вулиць Запоріжжя, де деякі автомобілі буквально "пливли" в калюжах.

Полтавщина: буревій та аварійні відключення

На Полтавщині буревій залишив без електропостачання 26 населених пунктів. За даними АТ "Полтаваобленерго", без світла залишилися 938 юридичних та 9 211 побутових абонентів у Лохвицькій, Пирятинській, Лубенській, Миргородській, Полтавській, Чорнухинській та Чутівській громадах. Аварійні бригади вже працюють над відновленням подачі електроенергії.

Як додали в обласній військовій адміністрації, у Пирятинській громаді буря пошкодила покрівлі близько 100 будинків, а також спричинила падіння дерев, інформація щодо наслідків уточнюється.

У Кременчуці через сильну зливу деякі вулиці перетворилися на справжні "канали", глибина води місцями досягає коліна.

Через підтоплення змінився рух громадського транспорту: тролейбуси маршрутів №1, 2, 5А, 26А+ та 25 тимчасово не курсують. За можливості транспорт обслуговує альтернативний маршрут №3Б.

Тим часом у соцмережах з'явилися фото, які Telegram-канали жартома називають "Кременчуцькою Венецією".

Раніше "Телеграф" попереджав, що помірна спека та суха погода в Україні поступляться дощам. Уже з 22 серпня більшість регіонів країни накрили зливи з грозами.

