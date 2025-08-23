Одразу кілька областей України пішли під воду через зливи. Фото й відео "маленької Венеції"

Синоптики попереджали про такі аномалії

Негода накрила кілька областей України, спричинивши затоплення, перебої з електропостачанням та значні труднощі для місцевих мешканців. Потужні зливи та буревії стали причиною аварій і змусили комунальників працювати в посиленому режимі.

"Телеграф" публікує огляд ситуації по регіонах, зібраний на основі повідомлень у медіа.

Миколаївщина: злива після 3-місячної посухи

У ніч на суботу, 23 серпня, на Миколаїв обрушився сильний дощ із грозою, який синоптики прогнозували заздалегідь. Рано-вранці в місті пройшла потужна злива з громом і блискавкою.

Це спричинило затоплення дороги, зокрема перехрестя вулиці Садової та проспекту Центрального. Місцеві жителі повідомляють про глибину води до коліна в окремих районах.

Негода на Миколаївщині Негода на Миколаївщині

Запоріжжя: машини у воді

Сильний дощ спричинив часткове підтоплення вулиць Запоріжжя, де деякі автомобілі буквально "пливли" в калюжах.

Полтавщина: буревій та аварійні відключення

На Полтавщині буревій залишив без електропостачання 26 населених пунктів. За даними АТ "Полтаваобленерго", без світла залишилися 938 юридичних та 9 211 побутових абонентів у Лохвицькій, Пирятинській, Лубенській, Миргородській, Полтавській, Чорнухинській та Чутівській громадах. Аварійні бригади вже працюють над відновленням подачі електроенергії.

Як додали в обласній військовій адміністрації, у Пирятинській громаді буря пошкодила покрівлі близько 100 будинків, а також спричинила падіння дерев, інформація щодо наслідків уточнюється.

У Кременчуці через сильну зливу деякі вулиці перетворилися на справжні "канали", глибина води місцями досягає коліна.

Через підтоплення змінився рух громадського транспорту: тролейбуси маршрутів №1, 2, 5А, 26А+ та 25 тимчасово не курсують. За можливості транспорт обслуговує альтернативний маршрут №3Б.

Тим часом у соцмережах з'явилися фото, які Telegram-канали жартома називають "Кременчуцькою Венецією".

Наслідки зливи в Кременчуці

Наслідки зливи в Кременчуці

Раніше "Телеграф" попереджав, що помірна спека та суха погода в Україні поступляться дощам. Уже з 22 серпня більшість регіонів країни накрили зливи з грозами.