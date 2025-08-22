Рус

Львів знову тоне, вода залила дороги, каналізації не справляються. Скільки ще триватиме злива (відео)

Олена Руденко
Опади не вщухають майже добу
Опади не вщухають майже добу. Фото Колаж "Телеграф"

Природа влаштувала репетицію осені

Дощі у Львові перетворили вулиці на річки. Як і прогнозували синоптики, погода зіпсувалася, осадки почалися у другій половині дня 21 серпня та не припиняються вже майже добу.

Місцеві Telegram-канали публікують відео зі львівських вулиць. Дощ ллє "як з відра", місцями каналізація переповнена й вода йде через верх. За словами місцевих жителів, вода затопила вулицю Авіаційну.

Коли припиняться дощі — прогноз погоди у Львові

Синоптики Укргідрометцентру попереджали, що 22 серпня вночі та вранці у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях прогнозуються значні дощі. Вдень у п'ятницю у Львові вони мають трохи вщухнути, до помірних.

Вже 23 серпня дощів у Львові не буде, але температура повітря буде досить низькою Прогнозується мінлива хмарність, вночі 8-10 градусів вище нуля, вдень — +18 +20 градусів.

Як повідомляв "Телеграф" у липні на Львівщині через потужні зливи річки вийшли з берегів та затопили села. У нежитлових районах рівень води сягнув майже 3 метрів.

