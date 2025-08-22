Львів знову тоне, вода залила дороги, каналізації не справляються. Скільки ще триватиме злива (відео)

Природа влаштувала репетицію осені

Дощі у Львові перетворили вулиці на річки. Як і прогнозували синоптики, погода зіпсувалася, осадки почалися у другій половині дня 21 серпня та не припиняються вже майже добу.

Місцеві Telegram-канали публікують відео зі львівських вулиць. Дощ ллє "як з відра", місцями каналізація переповнена й вода йде через верх. За словами місцевих жителів, вода затопила вулицю Авіаційну.

Коли припиняться дощі — прогноз погоди у Львові

Синоптики Укргідрометцентру попереджали, що 22 серпня вночі та вранці у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях прогнозуються значні дощі. Вдень у п'ятницю у Львові вони мають трохи вщухнути, до помірних.

Вже 23 серпня дощів у Львові не буде, але температура повітря буде досить низькою Прогнозується мінлива хмарність, вночі 8-10 градусів вище нуля, вдень — +18 +20 градусів.

Як повідомляв "Телеграф" у липні на Львівщині через потужні зливи річки вийшли з берегів та затопили села. У нежитлових районах рівень води сягнув майже 3 метрів.