Прохолода не затримається: синоптики назвали дату, коли 40-градусна спека повернеться в Україну

Пік спеки очікується в останній день літа

Кінець серпня в Україні буде надзвичайно спекотним у південних та східних регіонах, тоді як на заході та півночі збережеться відносна прохолода. Синоптики попереджають про високі температури подекуди до +42°C, втім, на початку вересня все ж переможе осінь.

"Телеграф" підготував прогноз, згідно з даними сайту Ventusky.

29 серпня

Цього дня більшість регіонів відчуватиме помірну температуру. На півночі країни стовпчики термометрів триматимуться на рівні +18-20°C, тоді як на півдні від центру до узбережжя очікується +31-34°C, найбільше — на Одещині.

Погода в Україні на 29 серпня

30 серпня

Ситуація зміниться: спека охопить більшість центральних, південних та східних областей. На Київщині та Вінниччині прогнозують +36°C, у Миколаївській області — +37°C, у Криму — +39°C, на Харківщині — +35°C. Лише західні регіони залишатимуться прохолодними, з температурами близько +26°C, на Закарпатті — всього +18°C.

Погода в Україні на 30 серпня

31 серпня

Цього дня пекуча погода досягне свого піку на півдні та сході. У Криму прогнозують +41°C, на Запоріжжі — +38°C, на Луганщині — +38°C, на Одещині — +32°C, на Харківщині — близько +28°C. Решта території країни відчуватиме значно нижчі температури — від +16 до +22°C, а на Закарпатті очікується всього +13°C.

1 вересня

У перший день осені спека почне відступати. На півночі та заході України максимальні температури становитимуть близько +23°C, однак південь та схід ще залишатимуться теплими. У Миколаївській області повітря прогріється до +31°C, у Криму — до +31°C, на Запоріжжі — +30°C, а на півночі Луганщини — +27°C.

Погода в Україні на 1 вересня

Слід зауважити, що інформація на сайті Ventusky носить попередній характер і може не збігатися з реальними показниками.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що наприкінці літа погода в Україні буде мінливою: до Дня Незалежності, 24 серпня, майже по всій країні очікується різке похолодання, тоді як перед цим місцями пануватиме екстремальна спека.