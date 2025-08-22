Вихідні у Києві підготували сюрприз: синоптики прогнозують різку зміну погоди

Чи потрібно брати зі собою парасольки

Літня погода починає покидати Київ, адже вже на вихідних ймовірні дрібні дощі та прогнозується зниження температури.

Найближчими днями, 23-24 серпня, у столиці температура впаде зі +21 до +17 градусів. Про це повідомили у Meteofor та Погода.Мета.

Протягом 23-24 серпня сонце рідко прогріватиме землю, а у другій половині доби очікується дрібний дощ. Таким прогнозом поділились у Meteofor.

Водночас найближчими днями температура впаде зі +21 градусу до +17 градусів вдень. Хоча вночі вона триматиметься майже на одному рівні — +13…14 градусів. А найсильніші вітри передбачаються вдень-ввечері вихідних — свіжі 8 м/с.

Коли дощитиме у Києві

Однак у Погода.Мета прогнозують на вихідних лише хмарність.

Тим часом температура вдень спочатку сягне +21 градусу, а пізніше опуститься до +17 градусів, хоча вночі буде +14…15 градусів. Вітри тим часом не розгуляються більше слабких 5 м/с.

Якою буде погода у Києві

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що кінець літа в Україні може більше нагадувати початок осені — ранковий туман, низька температура, але без значних опадів.