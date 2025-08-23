Трагічно загинув у 41 рік разом із дочкою: як виглядає могила легендарного баскетболіста Кобі Браянта

Похорон баскетболіста та його дочки пройшов у закритому форматі

Легендарний баскетболіст Кобі Браянт трагічно загинув разом із дочкою та ще 7 пасажирами внаслідок падіння вертольота. Сталася трагедія у горах міста Калабасас (округ Лос-Анджелеса) у 2020 році.

Сьогодні, 23 серпня, відомому спортсмену могло б виповнитись 47 років. "Телеграф" вирішив згадати деталі події та з’ясував, де похований Кобі Браянт та його дочка Джанна.

Кобі Браянт — що про нього відомо

Легендарний американський баскетболіст Кобі Браянт був одним із найкращих гравців в історії НБА. Народився 23 серпня 1978 року у Філадельфії. Його батько Джо Браянт теж був професійним баскетболістом і тренером, тому з дитинства Кобі ріс в атмосфері спорту.

Кобі Браянт у молодості, Фото: Getty Images

Почав кар’єру в НБА в 1996 році відразу після школи, став одним із наймолодших гравців ліги. Всю кар’єру виступав за команду "Лос-Анджелес Лейкерс" — 20 сезонів.

Кобі Браянт за свою кар’єру досяг неймовірних висот. Він став п’ятикратним чемпіоном НБА та дворазовим олімпійським чемпіоном, оскільки незмінно демонстрував видатну майстерність на майданчику.

Кобі Браянт відомий як найбільший гравець в історії баскетболу, Фото: Getty Images

У 2008 році Кобі отримав звання найціннішого гравця регулярного сезону, а його участь у 18 матчах усіх зірок НБА підтвердила статус одного з найкращих баскетболістів свого покоління. Посмертно Браянта було введено до Зали слави баскетболу.

Як загинув Кобі Браянт і де похований

Американський спортсмен трагічно загинув у віці 41 року разом із 13-річною дочкою Джанною та ще сімома пасажирами, які знаходилися на борту вертольота Sikorsky S-76. Вони прямували до Мерівілла (Каліфорнія) на баскетбольний турнір, в якому мала грати Джанна.

Кобі Браянт розбився на гелікоптері разом із дочкою, Фото: Getty Images

Кобі Браянт та його дочка Джанна, Фото: Getty Images

Але повітряне судно розбилося у горах Калабасас (округ Лос-Анджелеса). Усі, хто знаходився на борту, загинули. Розслідування встановило, що причиною катастрофи стали помилки пілота, включно з рішенням продовжити політ, попри туманність.

Авіакатастрофа, в якій загинув Кобі Браянт, Фото: Getty Images

Похорон Кобі та Джанни пройшов на цвинтарі Pacific View Memorial Park у Корона-дель-Мар (Каліфорнія) у закритому форматі, на них були присутні тільки родичі. Пізніше у Лос-Анджелесі відбулася публічна меморіальна служба у Staples Center, де шанувальники та друзі могли попрощатися з легендою.

Ймовірна могила Кобі Браянта, Фото: Getty Images

У мережі можна знайти фотографії ймовірного місця поховання Кобі Браянта та його дочки Джанни, на яких ділянка прикрашена квітами та іграшками. Однак кладовище Pacific View Memorial Park дотримується суворої політики конфіденційності й не розкриває точне розташування могил, щоб зберегти приватне життя сім’ї.

Кобі Браянта поховали на цвинтарі Pacific View Memorial Park, Фото: Getty Images

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила ексміністра Тараса Кутового. Його життя трагічно обірвалося у 43 роки.