Трагічно загинув у 41 рік разом із дочкою: як виглядає могила легендарного баскетболіста Кобі Браянта

Катерина Любимова
Що сталося з Кобі Браянтом і де його поховано Новина оновлена 23 серпня 2025, 18:18
Що сталося з Кобі Браянтом і де його поховано. Фото Колаж "Телеграфа", фото Getty Images

Похорон баскетболіста та його дочки пройшов у закритому форматі

Легендарний баскетболіст Кобі Браянт трагічно загинув разом із дочкою та ще 7 пасажирами внаслідок падіння вертольота. Сталася трагедія у горах міста Калабасас (округ Лос-Анджелеса) у 2020 році.

Сьогодні, 23 серпня, відомому спортсмену могло б виповнитись 47 років. "Телеграф" вирішив згадати деталі події та з’ясував, де похований Кобі Браянт та його дочка Джанна.

Кобі Браянт — що про нього відомо

Легендарний американський баскетболіст Кобі Браянт був одним із найкращих гравців в історії НБА. Народився 23 серпня 1978 року у Філадельфії. Його батько Джо Браянт теж був професійним баскетболістом і тренером, тому з дитинства Кобі ріс в атмосфері спорту.

Кобі Браянт
Кобі Браянт у молодості, Фото: Getty Images

Почав кар’єру в НБА в 1996 році відразу після школи, став одним із наймолодших гравців ліги. Всю кар’єру виступав за команду "Лос-Анджелес Лейкерс" — 20 сезонів.

Кобі Браянт за свою кар’єру досяг неймовірних висот. Він став п’ятикратним чемпіоном НБА та дворазовим олімпійським чемпіоном, оскільки незмінно демонстрував видатну майстерність на майданчику.

Кобі Браянт
Кобі Браянт відомий як найбільший гравець в історії баскетболу, Фото: Getty Images

У 2008 році Кобі отримав звання найціннішого гравця регулярного сезону, а його участь у 18 матчах усіх зірок НБА підтвердила статус одного з найкращих баскетболістів свого покоління. Посмертно Браянта було введено до Зали слави баскетболу.

Як загинув Кобі Браянт і де похований

Американський спортсмен трагічно загинув у віці 41 року разом із 13-річною дочкою Джанною та ще сімома пасажирами, які знаходилися на борту вертольота Sikorsky S-76. Вони прямували до Мерівілла (Каліфорнія) на баскетбольний турнір, в якому мала грати Джанна.

Кобі Браянт розбився на гелікоптері разом із дочкою
Кобі Браянт розбився на гелікоптері разом із дочкою, Фото: Getty Images
Кобі Браянт
Кобі Браянт та його дочка Джанна, Фото: Getty Images

Але повітряне судно розбилося у горах Калабасас (округ Лос-Анджелеса). Усі, хто знаходився на борту, загинули. Розслідування встановило, що причиною катастрофи стали помилки пілота, включно з рішенням продовжити політ, попри туманність.

Кобі Браянт
Авіакатастрофа, в якій загинув Кобі Браянт, Фото: Getty Images

Похорон Кобі та Джанни пройшов на цвинтарі Pacific View Memorial Park у Корона-дель-Мар (Каліфорнія) у закритому форматі, на них були присутні тільки родичі. Пізніше у Лос-Анджелесі відбулася публічна меморіальна служба у Staples Center, де шанувальники та друзі могли попрощатися з легендою.

Могила Кобі Браянта
Ймовірна могила Кобі Браянта, Фото: Getty Images

У мережі можна знайти фотографії ймовірного місця поховання Кобі Браянта та його дочки Джанни, на яких ділянка прикрашена квітами та іграшками. Однак кладовище Pacific View Memorial Park дотримується суворої політики конфіденційності й не розкриває точне розташування могил, щоб зберегти приватне життя сім’ї.

Могила Кобі Браянта
Кобі Браянта поховали на цвинтарі Pacific View Memorial Park, Фото: Getty Images

