Його життя трагічно обірвалося у 43 роки: як виглядає могила ексміністра Тараса Кутового (фото)

У загиблого політика залишилася дружина та дочка

Український політик Тарас Кутовий, як і міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, загинув внаслідок авіакатастрофи. Це сталося у 2019 році, коли ексдепутат прямував на вертольоті до Полтавської області.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила Тараса Кутового і де його поховано. Ми також нагадаємо подробиці трагедії.

Як загинув ексміністр Тарас Кутовий

Тарас Кутовий був народним депутатом VII та VIII скликань, а у 2016 році увійшов до складу уряду Володимира Гройсмана та обійняв посаду міністра аграрної політики та продовольства України. Але вже через рік подав заяву про відставку, проте звільнила його Верховна Рада лише у 2018 році.

Тарас Кутовий був міністром аграрної політики та продовольства

Життя ексміністра трагічно обірвалося 21 жовтня 2019 року. Це сталося в районі села Тарасенків Полтавської області, коли вертоліт Robinson R44, яким керував Кутовий, зазнав аварії. Політик прямував із Києва до Полтавської області й перебував у гелікоптері сам.

Тарас Кутовий загинув внаслідок авіакатастрофі

У 2020 році Національне бюро з розслідування авіаційних подій завершило розслідування трагедії. Згідно з висновками фахівців, під час польоту гелікоптер потрапив у густий туман із видимістю менш як 300 метрів. Це змусило пілота знижуватись, щоб орієнтуватися по землі та шукати місце для можливої посадки. Однак контроль над гелікоптером було втрачено і сталася трагедія.

Аварія, в якій розбився Тарас Кутовий

У звіті також наголошувалося, що однією із супутніх причин стала недостатня підготовка до польоту: Кутовий не до кінця проаналізував прогнози погоди для польотів на малій висоті.

Де похований і як виглядає могила Тараса Кутового

Церемонія прощання з колишнім міністром України Тарасом Кутовим відбулася 23 жовтня 2019 року у Клубі Кабінету міністрів. На ній були присутні багато відомих політиків, у тому числі експрем’єр Володимир Гройсман та експрезидент Петро Порошенко.

Прощання з Тарасом Кутовим

Поховали Тараса Кутового на Звіринецькому цвинтарі. Блогер STEPANETS побував на місці поховання колишнього міністра. На його могилі встановили пам’ятник із чорного граніту, до якого примикає високий хрест. На плиті вигравіювано фотографію Тараса Кутового в костюмі. Ділянка виглядає доглянутою.

Тарас Кутовий похований на Звіринецькому цвинтарі

