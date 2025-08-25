Цей одяг "висмоктує" позитивну енергію з вашого дому: негайно викиньте його
На добробут в домі можуть впливати навіть побутові речі. Особливо якщо вони старі, зношені чи пошкоджені.
У народних традиціях вважалося, що старі, зношені та порвані речі несуть у собі негативну енергетику. Вони ніби "тримають" минуле й не дають прийти у дім добробуту та новим сприятливим подіям, як дізнався "Телеграф".
Особливо заборонялося мити підлогу старими футболками, кофтами чи штанами. За прикметами, це "затирає" щастя та змиває з дому гроші. Вважалося, що разом зі старим ганчір'ям з хати виноситься і добра енергія.
Водночас небажано довго тримати в шафах речі з дірками чи сильними пошкодженнями. Вони уособлюють злидні, а за повір’ями — навіть можуть "притягувати" хвороби.
Крім того, щастя з вашого дому може втекти через дешеві одяг та взуття, які ви самі можете купити. Що краще не приносити додому, а якщо воно вже є, то викинути, пояснив "Телеграф".
