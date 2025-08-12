Ви відкриєте двері для біди та недобрих очей: що не можна зберігати в кімнаті

Ця річ здатна "посварити" членів родини

У народних повір’ях навіть звичні побутові речі приховують особливе значення — від порожньої солонки до домашнього текстилю. Особливу увагу варто звертати також на стан штор і тюлю.

Здавна вважалося, що зберігати вдома порвані штори чи тюль — погана прикмета, здатна вплинути на добробут і атмосферу в оселі. Це з'ясував "Телеграф".

За повір’ями, пошкоджені тканини на вікнах символізують застій у справах, а також можуть "випускати" з дому тепло, гармонію та привертати бідність. Рваний тюль уособлює і "дірку" в енергетиці житла, через яку, за уявленнями предків, можуть проникати негативні впливи або недобрі погляди.

Дехто вірить, що такі речі стають ознакою розладу у стосунках між членами сім’ї та можуть провокувати сварки. Якщо ж тканина порвалася сама по собі, це вважали передвісником швидких, але не завжди приємних змін у житті.

Порваний текстиль

