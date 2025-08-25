Эта одежда "высасывает" положительную энергию из вашего дома: немедленно выбросьте ее

Проблемы могут стать вашими "друзьями"

На благосостояние в доме могут влиять даже бытовые вещи. Особенно если они стары, изношены или повреждены.

В народных традициях считалось, что старые, изношенные и порванные вещи несут в себе отрицательную энергетику. Они будто "держат" прошлое и не дают прийти в дом благополучию и новым благоприятным событиям, как узнал "Телеграф".

Особенно запрещалось мыть пол старыми футболками, кофтами или штанами. По приметам, это "затирает" счастье и смывает из дома деньги. Считалось, что вместе со старыми тряпками из дома выносится и хорошая энергия.

В то же время, нежелательно долго держать в шкафах вещи с дырками или сильными повреждениями. Они олицетворяют нищету, а по поверьям даже могут "притягивать" болезни.

Проверьте свой гардероб

Кроме того, счастье из вашего дома может сбежать через дешевые одежду и обувь, которые вы сами можете купить. Что лучше не приносить домой, а если оно уже есть, то выбросить, пояснил "Телеграф".

Ранее мы также объясняли, что вы можете открыть двери для беды и недобрых глаз, если будете хранить эту вещь в комнатах.