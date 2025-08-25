Холод не нашкодить помідорам, якщо знати ці лайфхаки: секрети від досвідчених городників

Ці методи можна застосовувати і до інших рослин

Оскільки погода в Україні значно погіршилася, треба рятувати рослини від холоду, щоб не постраждав урожай. Холод для помідорів — це справжній стрес. Томати перестають наливатися і можуть навіть захворіти. Тому варто знати, як захистити їх. А як врятувати огірки від холоду, ми вже розповідали раніше.

Простими, але дієвими методами поділилися на YouTube-каналі "Корисне ТВ". Завдяки цим прийомам ваші помідори не лише переживуть холодні ночі, а й продовжать радувати врожаєм.

Як захистити від холоду помідори

Спосіб 1. Використання пластикових відер або тазів

Цей метод підходить, якщо ваші кущі ще не надто високі. Достатньо накрити кожну рослину пластиковим відром або тазом на ніч. Вдень укриття знімають, щоб уникнути конденсату та перегріву.

Спосіб 2. Імпровізований "шалаш" із палиць

Якщо кущі вже розрослися, можна змайструвати легку конструкцію. Встроміть кілька палиць навколо кожної рослини у формі конуса. Натягніть зверху агроволокно або плівку. Обов’язково зафіксуйте краї камінням, щоб вітер не зірвав укриття. Важливо: агроволокно не повинно торкатися листя, інакше при заморозках воно може підмерзнути.

Фото: freepik

Спосіб 3. Каркас із металопластикових труб

Це більш надійний і зручний варіант. Труби встромляють із двох боків грядки, згинаючи дугою. Висота повинна перевищувати рослину мінімум на 30 см. Зверху натягують агроволокно або плівку, утворюючи тунель.

Раніше "Телеграф" розповідав, як змусити помідори рости швидше. Дізнайтеся, яке добриво обов’язково треба внести в серпні.