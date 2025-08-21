Кінець літа ідеально підходить для посадки капусти: як отримати смачний урожай

Восени на вашому столі будуть свіжі та соковиті качани

Любите додавати капусту до борщу чи інших апетитних страв? Цей корисний овоч не дарма вважається одним із найулюбленіших. Щоправда, щоб дочекатися врожаю, потрібно трохи терпіння. Щоб зібрати капусту восени, садити її потрібно вже зараз.

Вам необхідно знати, коли краще сіяти насіння, як правильно доглядати рослини та в який час збирати врожай. Поділилися порадами на actualno.

Коли садити капусту – терміни

Оптимальний час для посадки капусти під осінній урожай – кінець літа. Робити це варто за 6-8 тижнів до перших очікуваних заморозків. Літня висадка дозволяє рослинам встигнути дозріти до холодів, адже сильна спека може уповільнити формування качана. Якщо ж почати вирощування у серпні чи вересні, капуста отримає шанс сформувати більш солодкі та смачні качани.

Як садити капусту — правила

Капуста краще росте на родючому суглинному грунті з хорошим дренажем і pH 6,0-7,0. При посадці в приміщенні насіння заглиблюють на 6 мм, при висадці в грунт лунка має бути вдвічі більше кореневої грудки.

Фото: freepik

Рослині потрібен регулярний полив (ґрунт вологий, але не заболочений) і не менше 6 годин сонця на день. Підживлюйте капусту кожні два тижні після вкорінення. Слідкуйте за шкідниками (гусениці, попелиці, блішки) та хворобами: покращуйте вентиляцію та регулюйте полив, щоб захистити коріння.

Коли збирати капусту — 3 ознаки

Строки: зрілість настає через 60-100 днів (2-4 місяці) після посадки. Твердість: стиглий качан щільний та пружний; м’який — ще рано, надто твердий — настав час зрізати. Зовнішній вигляд: розмір та колір повинні відповідати вказаним для сорту на упаковці насіння.

Раніше ми розповідали, як прополювати грядки без використання хімічних засобів. Названо розумний спосіб боротьби з бур’янами.