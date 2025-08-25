Холод не навредит помидорам, если знать эти лайфхаки: секреты от опытных огородников

Эти методы можно применять и к другим растениям

Поскольку погода в Украине значительно ухудшилась, нужно спасать растения от холода, чтобы не пострадал урожай. Холод для помидоров – это настоящий стресс. Томаты перестают наливаться и могут даже заболеть. Поэтому следует знать, как защитить их. А как спасти огурцы от холода, мы уже рассказывали раньше.

Простыми, но действенными методами поделились на YouTube-канале "Полезное ТВ". Благодаря этим приемам ваши помидоры не только переживут холодные ночи, но и продолжат радовать урожаем.

Как защитить от холода помидоры

Способ 1. Использование пластиковых ведер или тазов

Этот метод подходит, если ваши кусты еще не слишком высокие. Достаточно покрыть каждое растение пластиковым ведром или тазом на ночь. Днем укрытие снимают во избежание конденсата и перегрева.

Способ 2. Импровизированный "шалаш" из палок

Если кусты уже разрослись, можно смастерить легкую конструкцию. Вставьте несколько палок вокруг каждого растения в форме конуса. Натяните сверху агроволокно или пленку. Обязательно зафиксируйте края камнями, чтобы ветер не сорвал укрытие. Важно: агроволокно не должно касаться листьев, иначе при заморозках они могут подмерзнуть.

Фото: freepik

Способ 3. Каркас из металлопластиковых труб

Это более надежный и удобный вариант. Трубы втыкают с двух сторон грядки, сгибая дугой. Высота должна превышать растение минимум на 30 см. Сверху натягивают агроволокно или пленку, образуя тоннель.

