Змусьте помідори рости швидше: яку підгодівлю не можна пропустити у серпні

Прискорити дозрівання плодів легше простого

У серпні українці вже збирають щедрий урожай овочів та фруктів, проте припиняти підживлення поки що небажано. Навпаки, грамотне внесення добрив цього місяця здатне помітно продовжити та посилити плодоношення помідорів.

"Телеграф" підготував для вас рецепт "диво"-добрива для цієї культури. Воно посилює врожайність та сприяє формуванню великих та м’ясистих плодів томатів, пише prostoway.

Чим і як підгодувати помідори: рецепт

У серпневий період томати особливо добре відгукуються на позакореневе підживлення. Добриво використовують у розведеному вигляді та вносять його через полив. Приклад відповідного складу наведено нижче:

Розчиніть 1,5 літра золи у 5 літрах гарячої води та ретельно перемішайте. Дайте суміші охолонути, потім доведіть об’єм до 10 літрів. Додайте вміст флакона йоду і 10 г борної кислоти, знову добре перемішайте. Перед використанням розбавте розчин: 1 літр на відро води. Під кожну рослину виливайте по 1 л готового добрива.

Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

