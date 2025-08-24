Врятуєте свій урожай: що зробити, щоб нічний холод не нашкодив огіркам

Ми поділилися доступними і простими методами

Друга половина серпня принесла різкі перепади температур. Вдень ще тепло, а вночі вже холодно. Через це огірки починають гірше плодоносити, що спричинить зменшення урожаю. Для того, щоб зберегти плоди, фахівці радять кілька простих, але ефективних методів.

У телеграм-каналі "Сучасна дача" поділилися способами, які допоможуть зберегти урожай огірків попри холодні ночі. Для цього вам не треба дорогі добрива.

Як захистити огірки від холодних ночей

По-перше, треба накрити грядки лутрасилом або спанбордом темного кольору. Цей матеріал краще акумулює тепло за день, що захистить рослини від холоду вночі.

Фото: freepik

По-друге, підживіть огірки золою з оцтом. У відро води насипаємо склянку деревного попелу і пів склянки 6% оцту. Коли хімічна реакція припиниться, до країв наливаємо воду і поливаємо цим розчином огірки під корінь.

По-третє, поливайте огірки цукровою водою під корінь. Робити це варто раз на 4 дні. Для приготування цього розчину склянку цукру розчиняємо у 10 літрах води.

По-четверте, скористайтеся бурштиновою кислотою — вона стимулює плодоношення. У 10 літрах води додаємо 1 г кислоти, переливаємо у пульверизатор і обприскуємо огіркові батоги.

Також для захисту огірків від холоду варто використовувати трав'яні напої. Вони насичують ґрунт поживними речовинами та підтримують імунітет рослин.

Раніше "Телеграф" розповідав, як змусити огірки плодоносити до самої осені. Це можливо завдяки правильному догляду та добривам, які стимулюють повторну хвилю плодоношення.