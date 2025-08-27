Забудьте про російські аналоги: "вжалити" ворога можна красивими українськими словами

Краще використовувати українські слова

Лайка українською може звучати більш мелодійно, а слова, які ви вживаєте, можуть не будуть здаватись образливими для вашого недруга, на відміну від російських слів.

Що означає слово вишкребок

Це слово має давнє коріння і походить від дієслова "вишкребти" — очистити, видряпати щось зайве. У переносному значенні "вишкребок" означає людину, яку вважають нікчемною, або неповноцінною.

Приклад використання: "Цей вишкребок знову намагається привернути увагу своїми безглуздими заявами."

Значення слова плюгавий

Слово "плюгавий" походить від давньоукраїнського кореня і означає щось огидне, бридке, що викликає відразу не лише зовнішнім виглядом, а й поведінкою чи характером.

Приклад використання: " Його плюгаві вчинки назавжди заплямували репутацію всієї родини."

Яке пояснення для слова вайло

"Вайло" — це українське слово для позначення людини, яка все робить невміло, незграбно, без розуму. Така людина часто псує справу своєю недалекоглядністю та неспроможністю.

Приклад використання: "Не довіряйте цьому вайлу важливих справ — він обов'язково все зіпсує своєю недбалістю".

